ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (שני) לפיגוע הנורא שהתרחש ביום שישי האחרון, בו נרצחו 2 ישראלים ודיבר על תופעת השב"חים.

‏בדבריו הוא אמר: "בדרך לסיור בין יישובי הגדר, כדי לבחון מקרוב את מחדל השב"חים הפלסטיניים שעוברים את גדר ההפרדה בהמוניהם. ‏נגמרו ימי הדחיינות והשאננות. ‏רק ביום שישי האחרון מחדל השב"חים התפוצץ לנו בפנים, עם פיגוע נורא שבו נרצחו שני ישראלים. ‏לעם ישראל מגיע בטחון. בקרוב נתקן".

נזכיר כי לאחר הפיגוע בו נרצחו מרדכי שמשון בן ה-68 ואביב מאור בת ה-17 ושני בני אדם נוספים נפצעו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דיבר על נושא כניסת השב"חים לארץ – וטען שאינו רואה את משרדו או המשטרה כאחראים על כך.

"האירוע של השב"חים לצערי לא באחריות שלי, כי האחריות על הגדר היא לא של משטרת ישראל", אמר. הוא הוסיף כי המקום היחידי שבו המשטרה אחראית על הקו התפר הוא עוטף ירושלים, וגילה: "התחילו לעשות פיילוט יפה, יורים בשב"חים – זה מתחיל להוריד את המספרים".