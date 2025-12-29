ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס היום (שני) לפיגוע הנורא שהתרחש ביום שישי האחרון, בו נרצחו 2 ישראלים ודיבר על תופעת השב"חים.
בדבריו הוא אמר: "בדרך לסיור בין יישובי הגדר, כדי לבחון מקרוב את מחדל השב"חים הפלסטיניים שעוברים את גדר ההפרדה בהמוניהם. נגמרו ימי הדחיינות והשאננות. רק ביום שישי האחרון מחדל השב"חים התפוצץ לנו בפנים, עם פיגוע נורא שבו נרצחו שני ישראלים. לעם ישראל מגיע בטחון. בקרוב נתקן".
נזכיר כי לאחר הפיגוע בו נרצחו מרדכי שמשון בן ה-68 ואביב מאור בת ה-17 ושני בני אדם נוספים נפצעו, השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר דיבר על נושא כניסת השב"חים לארץ – וטען שאינו רואה את משרדו או המשטרה כאחראים על כך.
"האירוע של השב"חים לצערי לא באחריות שלי, כי האחריות על הגדר היא לא של משטרת ישראל", אמר. הוא הוסיף כי המקום היחידי שבו המשטרה אחראית על הקו התפר הוא עוטף ירושלים, וגילה: "התחילו לעשות פיילוט יפה, יורים בשב"חים – זה מתחיל להוריד את המספרים".
א
בנט, שקרן פתולוגי!מה שהתפוצץ לנו בפנים הוא הפריצה לטלפון של בנט ששיקר, כרגיל,ואמר שלא היתה פריצה כשהחומרים הסתובבו ברשת!ומה שהתפוצץ הוא כל המידע הביטחוני ממדרגה ראשונה שבנט אגר בטלפון שלו...
א
בנט, הבוגד הרקוב, שלמען רע"מ הכניס עשרות אלפי "עובדים" מעזה, וכשהטרור השתולל במדינה!!10:37 29.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
כמה מאות הזויים יצביעו לבנט בבחירות----------------------זה סך הקולות של בנט ...
נוני
אומר מי שהעביר לרשות הפלסטינית חצי מיליארד שקלים ולמנבור עבאס גם את אותו הסכום. אומר מי שהעביר לעצמו חמישים ושתיים מיליון שקלים כדי לבנות בוטק'ה שמירה קטן ברעננה.11:06 29.12.2025
מאיר
אתר מכור לבנט.11:01 29.12.2025
דוד לוי
שחררו אותנו מהבן אדם הזה לא כל דבר שהוא אומר צריך לקבל פה קוטרת אני לא יכנס יותר לאתר שלכם זה כבר מעייף10:59 29.12.2025
אזרח
שפשוט הרב נוכל והרמאי הזה ישתוק כבר. הוא יצא לנו מכל החורים עם צביעותו. מה הוא עשה בתקופתו. לא מנע שבחים, לא גייס חרדים, הכניס יותר עזתים, המשיך להעביר כספי...
שפשוט הרב נוכל והרמאי הזה ישתוק כבר. הוא יצא לנו מכל החורים עם צביעותו. מה הוא עשה בתקופתו. לא מנע שבחים, לא גייס חרדים, הכניס יותר עזתים, המשיך להעביר כספי חמאס והשמאלנים התבוסתנים הם אלו שאתרגו אותו. אם היה מנהיג ימין היה השמאל סורק אותו במסרקות ברזל.המשך 10:56 29.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
כמה מאות הזויים יצביעו לבנט בבחירות----------------------זה סך הקולות של בנט ...
א
בנט, שקרן פתולוגי!מה שהתפוצץ לנו בפנים הוא הפריצה לטלפון של בנט ששיקר, כרגיל,ואמר שלא היתה פריצה כשהחומרים הסתובבו ברשת!ומה שהתפוצץ הוא כל המידע הביטחוני ממדרגה ראשונה שבנט אגר בטלפון שלו...
א
בנט, הבוגד הרקוב, שלמען רע"מ הכניס עשרות אלפי "עובדים" מעזה, וכשהטרור השתולל במדינה!!10:37 29.12.2025
