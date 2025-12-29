ראש הממשלה בנימין נתניהו, טס לפגוש את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפגישתם הם צפויים לדון בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ לגבי עזה וארגון הטרור חמאס.
על פי הדיווח של ירון אברהם, בישראל מבינים שהלחץ האמריקני מגיע בשל העובדה שחמאס וחיזבאללה מסרבים כרגע להתפרק מנשקם ואין תוכנית אופרטיבית אמיתית מעבר למה שכתוב בתוכנית 20 הנקודות.
בישראל מבינים כי ארה"ב נחושה להוציא לפועל את התוכניות של ארה"ב, כמו למשל – לסגת כבר עכשיו מעזה, עוד לפני שחמאס החל את ההתפרקות שלו מנשק.
במערכת הביטחון מזהירים בדיונים סגורים ביממות האחרונות: "היענות לדרישות טראמפ עלולה לשחוק את הישגי המלחמה. יש לייצר הבנות מדיניות שיבטיחו את דרישות הביטחון בצומת זמנים מכריע".
מערכת הביטחון הרקובה מזהירה מ"היענות לדרישות טראמפ"?? הרי כל הישגי העל של נתניהו במלחמה הם ב נ י גו ד למערכת הביטחון שפעלה להפסקת המלחמה בכל החזיתות - להפסקת המלחמה...
מערכת הביטחון הרקובה מזהירה מ"היענות לדרישות טראמפ"?? הרי כל הישגי העל של נתניהו במלחמה הם ב נ י גו ד למערכת הביטחון שפעלה להפסקת המלחמה בכל החזיתות - להפסקת המלחמה בחמאס (לשחרור החטופים כביכול), להסדרה עם חיזבאללה ולתגובה "רדודה" מול איראן, ועוד!!המשך 10:33 29.12.2025
