ראש הממשלה בנימין נתניהו, טס לפגוש את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. בפגישתם הם צפויים לדון בתוכנית 20 הנקודות של טראמפ לגבי עזה וארגון הטרור חמאס.

על פי הדיווח של ירון אברהם, בישראל מבינים שהלחץ האמריקני מגיע בשל העובדה שחמאס וחיזבאללה מסרבים כרגע להתפרק מנשקם ואין תוכנית אופרטיבית אמיתית מעבר למה שכתוב בתוכנית 20 הנקודות.

בישראל מבינים כי ארה"ב נחושה להוציא לפועל את התוכניות של ארה"ב, כמו למשל – לסגת כבר עכשיו מעזה, עוד לפני שחמאס החל את ההתפרקות שלו מנשק.