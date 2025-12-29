בין המתמודדות הבולטות שיש בעונה הנוכחית של "הכוכב הבא לאירוויזיון", תמצאו את שירה זלוף. זו כבר הפעם השנייה שהיא מרימה את המסך עם ביצוע מקורי

אמש (ראשון) בפרק של "הכוכב הבא לאירוויזיון" הופיעה המתמודדת הבולטת שירה זלוף עם עוד שיר מקורי. היא כבר עשתה זאת באודישנים, כשביצעה את השיר שלה "אביר על סוס לבן באמצע פלורנטין". עכשיו היא עושה זאת שוב עם השיר "מעריב לנוער", ושוב מבטיחה את מקומה בהמשך התחרות.

צפו בהצצה לביצוע של שירה זלוף:

בבוקר שידור הפרק, שיתפה זלוף את קהל העוקבים שלה באינסטגרם לגבי משמעות השיר, שנקרא "מעריב לנוער". על דימוי עצמי בגיל תיכון ועל הצורך להיות יפה. הקושי מתחיל כשיוצאים החוצה. "מתחיל רעש, אני מהדקת את האוזניות אבל הניגון הישן הולך ונחלש ובמקומו מופיע קול אחר הוא צורם ומכאיב אבל אני ממשיכה להקשיב. עושה הכל כדי ליישם לא משנה המחיר. רק להיות יפה מספיק, אתן הכל לא משנה מה".

"אז היום אני גם אמיצה", כתבה. "יצא לי להכיר מקרוב את הרצון להיות יפה בכל מחיר, אם זה אצלי ואם זה אצל נשים אחרות שמתמודדת עם הקושי היום יומי ששמו לאכול. היום אני מבינה שאני יפה כמו שאני, קילו פחות קילו יותר זה כבר לא משנה. שירה מכיתה י6, שישבה בשולחן האחרון בכיתה זה בשבילך".

ההדחה

בסוף הפרק כרגיל התקיימה הדחה. מי שעזבה את התוכנית ולא תמשיך לשלב הבא היא גילי צנעני.

הצעירה בת ה-18 סך הכל, הגיעה לאודישן הראשון בתוכנית וסיפרה כי התמודדה בעבר עם חרדה חברתית. היא ביצעה את "all I want" של אוליביה רודריגו, וגרפה 90% מהשופטים והקהל.