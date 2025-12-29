בעקבות הצפות נחסמו לתנועה כביש 234 לשני הכיוונים בגשר צאלים וגם כביש 227 לשני הכיוונים במעלה העקבים. עצים קרסו במספר מוקדים בצפון הארץ והגשמים עוד צפויים להתחזק. כל הפרטים

מזג האוויר הסוער צפוי להימשך כל השבוע, והיום (שני) הגשמים שפסקו אתמול חזרו בעוצמה גבוהה.

בחיפה מספר כבישים הוצפו: ליד מתחם לב המפרץ והמרכזית, וגם בכבישים המרכזיים ליד קניון חיפה.

עצים קרסו עצים במספר מוקדים ברחבי העיר עכו. צוותי עיריית עכו נמצאים בשטח ופועלים לטיפול בכל פנייה ולשמירה על בטיחות הציבור. בכרמיאל עץ קרס בעסק לשטיפת מכוניות, גם בעכו וגם בכרמיאל לא היו נפגעים כתוצאה מנפילת העצים.

מספר כבישים באזור הנגב נחסמו לתנועה. כביש 234 וכביש 227 נחסמו לשני הכיוונים, מוקדם יותר נחסם כביש 90 באזור מלונות ים המלח ונפתח מחדש לתנועה. הוא צפוי להיפתח ולהיחסם לסירוגין וכל זאת בהתאם לכמויות הגשם והחשש להצפות נוספות.

בעקבות הגשמים ישנה תקלת רמזורים בצומת הרחובות ז'בוטינסקי- אבוחצירא-סוקולוב בעיר בני ברק. ישנם עומסים כבדים, כוחות המשטרה במקום מכווינים את התנועה וממליצים לנסוע בדרכים חלופיות.

לאורך כל היום יימשכו הערכות מצב בנוגע למזג האוויר הסוער במחוז הדרומי, והציבור יעודכן בזמן אמת בכל שינוי.