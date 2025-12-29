שגיב אסולין, בכיר לשעבר במערכת הביטחון וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מעריך כי איראן מתקרבת לנקודת רתיחה חסרת תקדים, מה שהופך אותה למסוכנת יותר מתמיד

שגיב אסולין, בכיר לשעבר במערכת הביטחון וחוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מעריך כי איראן מתקרבת לנקודת רתיחה חסרת תקדים.

לדבריו, בניגוד לגלי מחאה קודמים שנכשלו, הפעם נוצר חיבור מסוכן מבחינת המשטר בין התנגדות פוליטית למצוקה כלכלית חריפה.

"זה הפחד הגדול ביותר של משטר האייתוללות", הוא מסביר, "חיבור בין מחאה פוליטית למחאה כלכלית, ואנחנו רואים את זה בעוצמות שלא היו בעבר".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום:דובר צה"ל

אסולין מדגיש כי איראן הגיעה למסה קריטית של סבל אזרחי: קריסת הכלכלה, משברי מים וחשמל, זיהום אוויר ואירועים חריגים שמתרכזים כולם לאותו פרק זמן.

לדבריו, המשטר חש כעת שהיסודות שלו רועדים באמת, ולכן הוא גם מסוכן יותר מאי פעם: "לא מעניין אותו העם האיראני, לא רווחה ולא עתיד – רק שרידות. וכשזה המצב, המשטר מוכן ללכת רחוק מאוד".