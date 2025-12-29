ישראל סירבה תחילה לאפשר את כניסת יורשו של אבו מאזן חוסין א-שיח' לירושלים ביום רביעי האחרון והתעקשה על מסלול חלופי, אך לאחר שארה"ב לחצה, היא התקפלה. כך דווח היום (שני) בחדשות 12.
על פי הדיווח, תחילה הוצע לא-שיח' מעבר דרך אזור הגדה בלבד, תוך שבדרג המדיני ובמערכת הביטחון סירבו לאשר לו ליווי ומעבר דרך ירושלים כפי שביקש. ההתעקשות הישראלית עוררה הדים במוקטאעה ברמאללה, שם זעמו על ההחלטה ושיגרו פניות דחופות לגורמים אמריקנים, בדרישה להתערבות מיידית.
לדברי גורם בכיר ברמאללה, האמריקנים הבהירו לישראל שהאירוע חורג מכללי המשחק המקובלים, הדברים התחילו לזוז. הוא הצביע על כך שההתערבות האמריקנית הייתה חד משמעית: וושינגטון העבירה מסר ברור לדרג המדיני בירושלים כי מניעת הכניסה של א-שיח' לירושלים אינה מקובלת, וכי יש לאשר את המעבר כפי שביקשה הרשות הפלסטינית.
