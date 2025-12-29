לדברי גורם בכיר ברמאללה, האמריקנים הבהירו לישראל שהאירוע חורג מכללי המשחק המקובלים, הדברים התחילו לזוז. הוא הצביע על כך שההתערבות האמריקנית הייתה חד משמעית: וושינגטון העבירה מסר ברור לדרג המדיני בירושלים כי מניעת הכניסה של א-שיח' לירושלים אינה מקובלת, וכי יש לאשר את המעבר כפי שביקשה הרשות הפלסטינית.