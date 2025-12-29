31 שנה אחרי: הפרקליטות הודיעה לבית המשפט העליון כי היא מסכימה לקבל את בקשתו של סופיאן מסלוחי למשפט חוזר, ובאופן חריג אף לזיכויו, מבלי לקיים משפט חוזר

פרקליטות המדינה הודיעה היום (שני) לבית המשפט העליון כי היא מסכימה לקבל את בקשתו של סופיאן מסלוחי למשפט חוזר, ובאופן חריג אף לזיכויו, מבלי לקיים משפט חוזר.

מסלוחי הודה והורשע בשנת 1994 בעבירות שיוחסו לו במסגרת פרשה משנת 1990, שבמהלכה תכנן עם אחרים לחטוף את מנשה עטר ז״ל ולשדוד אותו. במהלך האירוע נורה עטר, נפצע אנושות ובהמשך נפטר מפצעיו. על מסלוחי נגזר מאסר עולם, אשר נקבע כי ירוצה בחפיפה לעונש מאסר עולם נוסף שנגזר עליו בגין רצח אחר, עונשים אותם הוא מרצה כעת.

עמדת הפרקליטות גובשה נוכח נסיבות ייחודיות שעלו במסגרת בחינה מחודשת של התיק. בחינה זו נערכה על רקע הכרעת דין שניתנה בעבר בעניינם של שותפיו לפרשה, אשר הקביעות שנכללו בה העלו קשיים ותמיהות, שיש בהם כדי להשליך על משקלה הראייתי של ההודאה שמסר מסלוחי, הגם שנמסרה באופן חופשי ומרצון.

עוד באותו נושא פילבר לפרקליטות: "אם כבר, תטפלו באיומים של גליקמן נגדי" 13:18 | חני אדרי 0 0 😀 👏

במכלול השיקולים ניתן משקל משמעותי גם לכך שמסלוחי ממילא מרצה מאסר עולם חופף בגין רצח אחר, שאחריותו אליו אינה שנויה במחלוקת, וכי בנסיבות הייחודיות של תיק זה, בחלוף למעלה משלושה עשורים מאז האירוע, נמצא כי אין הצדקה משפטית ומעשית לקיומו של משפט חוזר.

הפרקליטות מדגישה כי אין בעמדה זו כדי להעיד על פגם בהודאתו של סופיאן מסלוחי, אשר נמסרה באופן חופשי ומרצון, וכי מדובר במקרה חריג וייחודי, שנבחן בזהירות רבה, תוך איזון בין עקרון סופיות הדיון לבין שיקולי צדק.

הפרקליטות מביעה צער עמוק כלפי משפחתו של מנשה עטר ז״ל, אשר נדרשת להתמודד פעם נוספת עם כאב האובדן גם בחלוף שנים רבות.