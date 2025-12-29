חשוד הגיע לכניסה של בית הכנסת הגדול בגבעתיים, והשחית סידורים, טליתות ותפילין. שוטרים התחילו בחקירת האירוע, והרבנים הראשיים לישראל גינו: "פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו"

אירוע חריג נרשם הלילה (בין ראשון לשני) מחוץ לבית הכנסת הגדול "בית יוסף" בגבעתיים, כאשר חשוד שהגיע לכניסה כשהוא רכוב על גביי קורקינט, הוציא מתיקו האישי תשמישי קדושה (תפילין וספרים), השחית אותם ונמלט מהמקום. שוטרי תחנת גבעתיים הגיעו למקום והחלו בסריקות, לצד חקירה שנפתחה תוך איסוף ממצאים וראיות.

צפו בתיעוד האירוע:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דוברות המשטרה)

רב בית הכנסת, הרב שלמה בצרי שליט"א, אמר בתגובה כי "במקום שיש כל כך הרבה אחדות ואהבת ישראל ובמקום שמתקיים קירוב רחוקים נעשה מעשה מחריד שכזה. אנחנו פונים למשטרה שתמצא מיד את הדין ותעצור את הפורעים בקדושת ישראל".

(צילום: דוברות המשטרה)גם הרבנים הראשיים לישראל, הרב דוד יוסף והרב קלמן בר, גינו את האירוע. "הלב נשבר למראה סידורי תפילה, תפילין וטליתות שהושחתו והושלכו בביזיון. פגיעה בקדשי ישראל היא פגיעה בליבו של העם היהודי כולו, ובמיוחד במקום של אחדות, אהבת ישראל וקירוב לבבות" אמרו הרבנים. עוד קראו למשטרת ישראל ולגורמי האכיפה לפעול בנחישות לאיתור הפורעים, להעמידם לדין ולמצות עמם את הדין במלוא חומרתו.