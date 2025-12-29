אחרי תקופה ארוכה של קיפאון, מפלס הכנרת רושם עלייה נוספת ומשלים עלייה כוללת של 5 ס"מ מיום שישי האחרון. בימים הקרובים צפויה עלייה נוספת בשל הגשמים הרבים הצפויים באיזור הצפון

הגשמים הרבים והזרימות העוצמתיות בנחלי הצפון, הביאו ביממה האחרונה לעלייה נוספת במפלס הכנרת. על פי נתוני רשות המים, מפלס הכנרת עלה ביממה האחרונה בעוד שני ס"מ. מדובר בעלייה כוללת של 5 ס"מ מיום שישי האחרון עד כה. כעת עומד המפלס על 213.395- ס"מ.

עוד עולה מהנתונים כי חסרים 4.595 מטר לקו האדום העליון, וכי המפלס נמוך ב- 0.395 מטר מהקו האדום התחתון.

בתוך כך, מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, עדכן על אזהרת משקעים "אדומה" החל מהיום משעות הבוקר ועד אחר הצהריים באזורים שונים במרכז הארץ, בשומרון ובשרון

לדברי גבעתי, עשרות מ"מ צפויים לרדת בכמה שעות בודדות ולגרום להצפות ושיטפונות. בנוסף צפויות רוחות עזות משעות הבוקר עם משבים של 80 עד 100 קמ"ש.