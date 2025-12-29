‏עו״ד גיא בוסי התייחס להחלטת נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית להוציא צו על תנאי נגד החלטת הממשלה בעניין סגירת בג"ץ, ותקף אותו בחריפות

‏עו״ד גיא בוסי התייחס היום (שני), בראיון בגלי ישראל, להחלטת נשיא בג"ץ להוציא צו ביניים להחלטת הממשלה בעניין סגירת גלי צה"ל.

בדבריו הוא אמר: "שני אנשים במדינה יכולים לקבוע הכל, היועמ"שית המפוטרת ויצחק עמית. גם הם מבינים שיש בחירות, גם הם מבינים שמדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר הולכת למקום ימני יותר ומסורתי יותר – והם מנסים לעשות הכל כדי שזה לא יקרה".

עוד הוא הוסיף לתקוף את חברי הכנסת: "סליחה אבל נבחרי הציבור שלנו חדלי אישים, גונבים לנו את המדינה מדי שעה והם חושבים שיורד גשם. תסביר לי איך יכול להיות שגיל לימון עדיין עובד מדינה אחר שהוא שיקר? זה לא אני אומר שהוא שיקר, זה כבר השופט סולברג עצמו קבע זאת.

עוד באותו נושא צפוי מדי? בג"ץ הוציא צו ביניים נגד סגירת גלי צה"ל 20:25 | חדשות סרוגים 16 0 😀 👏

איך זה יתכן? אנחנו המדינה היחידה בעולם שבחירת השופטים נמצאת בידיים של נשיא העליון. אנחנו בטבורה של הפיכה, יש כאן קבוצה שרואה בעם שלנו – אסופה של נבערים שצריך להחליט עבורם".