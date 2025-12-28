מנהל השירות המטאורולוגי, ד"ר עמיר גבעתי, עדכן על אזהרת משקעים "אדומה" החל ממחר משעות הבוקר ועד אחר הצהריים באזורים שונים במרכז הארץ, בשומרון ובשרון
לדברי גבעתי, עשרות מ"מ צפויים לרדת בכמה שעות בודדות ולגרום להצפות ושיטפונות. בנוסף צפויות רוחות עזות משעות הבוקר עם משבים של 80 עד 100 קמ"ש.
תחזית מזג אוויר לימים הקרובים
יום שני: בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. רוחות מערביות חזקות במיוחד ינשבו ברוב אזורי הארץ.הגשם יתפשט במהלך היום עד הנגב. קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה. בנחלי מהמזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג. לקראת ערב הגשם יחלש ויתמעט.
יום שלישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית. בצפון הארץ מדי פעם יתכן גשם מקומי ברובו קל. לאורך מישור החוף ינשבו רוחות ערות. במרכז הארץ ובדרומה צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. בנחלי המזרח חשש לשיטפונות . במישור החוף ובשפלה חשש להצפות.
