איש התקשורת ינון מגל, מגיב לתביעה שהוגשה נגדו על ידי חדשות 12 וגיא פלג על סך מיליון שקל: "אתם באמת רוצים לתת הסברים בבית המשפט?"

איש התקשורת ינון מגל, מגיב לתביעה שהוגשה נגדו על ידי חדשות 12 וגיא פלג, לאחר שטען שהם העלילו עלילת דם על חיילי צה"ל בפרשת הפצ"רית והדלפת הסרטון משדה תימן.

בסרטון שפרסם פנה מגל לפלג ולאנשי חדשות 12: "אתם באמת רוצים ללכת איתי לבית המשפט? אתם באמת רוצים שישאלו אתכם בבית המשפט על הסרטון הזה? במקום להתנצל ולהגיד "טעינו" אתם ממשיכים את הדיון הזה".

כאמור, גיא פלג וחברת החדשות הישראלית הגישו לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע נגד ינון מגל, בטענה למסע פרסומים שקריים ופוגעניים ברשת החברתית X שבמסגרתו ייחס להם מגל "עלילת דם" על רקע פרשת שדה תימן, כך פורסם היום (ראשון) בוואלה.

על פי הדיווח, סכום התביעה הועמד על מיליון שקל, מטעמי אגרה. הם גם מבקשים מבית המשפט להורות על פרסום תיקון או הכחשה, וכן על מתן צו להסרת הפרסומים וצו מניעה שיאסור על פרסומים דומים בעתיד.

על פי כתב התביעה, מגל פרסם במהלך חודשיים לפחות כ־30 פרסומים חוזרים ונשנים, שבהם נטען כי פלג וחדשות 12 "העלילו עלילת דם" על לוחמי כוח 100 במתקן הכליאה שדה תימן. בכתב התביעה נטען כי הדיווח החדשותי של פלג, שעמד במוקד הפרסומים, עסק בחקירה שנוהלה על ידי המשטרה הצבאית בפרשת שדה תימן, ובחשדות שנדונו והובאו בפני בית הדין הצבאי, אשר אף האריך את מעצרם של החשודים.

בהמשך, כך נטען, הוגש כתב אישום נגד חמישה חיילי מילואים, המייחס להם עבירות אלימות חמורות, לרבות התעללות בנסיבות מחמירות וחבלה חמורה