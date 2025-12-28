טראמפ נפגש בפלורידה עם נשיא אוקראינה זלנסקי בניסיון לקדם מהלך מדיני להפסקת המלחמה, לפני פגישתו עם ראש הממשלה נתניהו

בזמן שראש הממשלה נתניהו עושה את דרכו לפגישה עם הנשיא טראמפ באחוזתו בפלורידה, בה ידונו על המעבר לשלב ב' ברצועה, נשיא אוקראינה זלנסקי, נחת לפני זמן קצר לפגישה עם הנשיא, במה שנראה כניסיון נוסף של טראמפ לעצור את המלחמה באוקראינה, במקביל למלחמה בעזה.

זלנסקי הגיע לפלורידה לשיחות עם טראמפ באחוזת מאר-א-לאגו, כאשר במוקד הפגישה צפוי לעמוד עדכון לתוכנית שלום בת 20 סעיפים בתיווך אמריקאי. לפי גורמים מדיניים, התוכנית טרם זכתה להסכמת מוסקבה, אך טראמפ מעריך כי קיימת נכונות מחודשת לבחון אותה.

לקראת הפגישה אמר זלנסקי כי "הרבה יכול להיות מוכרע לפני השנה החדשה", והדגיש כי רוסיה שיגרה אלפי תקיפות בשבוע האחרון, נתון שלדבריו מחייב פעולה מדינית דחופה.

במקביל, טראמפ שוחח בימים האחרונים עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, וטען כי פוטין "רציני לגבי שלום".

עם זאת, יועצו של פוטין, יורי אושקוב, אישר את עצם קיום השיחה וציין כי שני הנשיאים סבורים שהצעת הפסקת אש זמנית, שקודמה על ידי האיחוד האירופי ואוקראינה, עלולה דווקא להאריך את המלחמה

הפגישה עם זלנסקי מתקיימת שעות לפני הגעתו של נתניהו, שאמור לדון עם טראמפ במעבר לשלב ב' בלחימה ברצועת עזה ובהתפתחויות האזוריות. גורמים מדיניים מעריכים כי טראמפ מנסה לרכז כעת כמה זירות בוערות לשורת מהלכים מדיניים מקבילים, בניסיון לייצר מסך של הישגים לקראת סוף השנה.