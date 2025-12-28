נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית הוציא היום (ראשון) צו ביניים המונע מהממשלה להתקדם בהחלטה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל.
אחד הנימוקים שמסר השופט בהחלטתו הוא: "הממשלה לא מסרה התחייבות להימנע מביצוע פעולות בלתי הפיכות".
עוד אמר השופט עמית: "לאחר שנתתי דעתי לבקשה למתן צו ביניים, לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה ולתשובת הממשלה, הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה, ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה על כל המשתמע מכך, וזאת עד להחלטה אחרת. החלטתי זו ניתנת, בין היתר, בשים לב לכך שבתשובת הממשלה לא נמסרה התחייבות מפורשת להימנעות מפעולות בלתי הפיכות עד להכרעה בהליך".
ח"כ דן אילוז (הליכוד) הגיב להחלטה להוציא צו ביניים: "החלטת השופט עמית היא חרפה דמוקרטית. אין אף מדינה חופשית בעולם שמחזיקה תחנת רדיו צבאית; הניסיון לכפות עלינו מודל של צפון קוריאה בשם "הדמוקרטיה" הוא שיא של אבסורד. מדובר באקטיביזם דורסני שרומס את ריבונות העם ומנציח עיוות היסטורי שחייב לעבור מהעולם. לא נאפשר לבית המשפט לנהל את המדינה במקום נבחרי הציבור. הצעת החוק שלי לסגירת גל"צ כבר מונחת על השולחן; אקדם אותה בתיאום עם שר הביטחון בחקיקה מהירה כדי להחזיר את ההכרעה לידי העם ולהבהיר מי הריבון".
המדינה השיבה מוקדם יותר היום לבג"ץ בעניין בקשת צו הביניים על ידי ועד עובדי גלי צה"ל. בדבריה היא כתבה: "ועד עובדי גלי צה"ל הגיש לבית המשפט תצהירים כוזבים". נזכיר כי מוקדם יותר היום, נקבע ההרכב שידון בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל.
9 תגובות
2 דיונים
ממן אהרון
איך יכול להיות שבג ץ לא יתערב במה שקורה בגלץ הם התרגלו לנהל את המדינה איך שנראה הם20:28 28.12.2025
שי ארנון
מעולה שימשיכו והממשלה תלך הביתה20:27 28.12.2025
יוסי
מערכת מושחתת. מתערבת בעניינים לא לה. בסוף זה יתפוצץ לה בפרצוף20:30 28.12.2025
צחי
לא. אנחנו צריכים לפוצץ לה את זה בפרצוף. זה לא יתפוצץ מעצמו21:45 28.12.2025
יוסף
צריך כבר לסרב לבג"ץ ישירות ולהגיע למשבר חוקתי בהקדם האפשרי. אים מנוס מעימות ועדיף שזה יהיה כמה שיהיה מוקדגם. כמו שהיה צריך להיות עם החמאס. עדיף שזה יהיה בשאלה הזו...
צריך כבר לסרב לבג"ץ ישירות ולהגיע למשבר חוקתי בהקדם האפשרי. אים מנוס מעימות ועדיף שזה יהיה כמה שיהיה מוקדגם. כמו שהיה צריך להיות עם החמאס. עדיף שזה יהיה בשאלה הזו וככה נפרוץ את הגדר והוא יתמוטט. אחרת אסור לשרת בצבאהמשך 21:44 28.12.2025
לי
ואיפוא הממשלה הכנסת ובכלל אתם מפחדים לסגור לקבוע עובדה בשטח מספיק נמאס לנו מכל מערכת המשפט צריך שלטון העם והם יחליטו ולא הקקמ.....20:45 28.12.2025
שירי מנתניה
בג"ץ מגן ישראל מממשלת ההשתמטות וההפליה בין דם. אכן צפינו, שבג"צ יגן עלינו!20:42 28.12.2025
צחי
בג"ץ וגלי צה"ל אויבים של עם ישראל. אצלך הערבים הם ישראל...21:44 28.12.2025
אזרח
בבחירות הבאות עלינו לטובה צריך לבחור שופטים ולבטל את הכנסת חבל על המשכורות הכפולות למה כל הסיבוב הזה בכנסת עם השופטים מחליטים הכל יחסוך הרבה כסף למדינה ועוגמת נפש לעם חומר למחשבה20:39 28.12.2025
