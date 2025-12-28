נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית הוציא היום (ראשון) צו ביניים המונע מהממשלה להתקדם בהחלטה לסגור את תחנת הרדיו גלי צה"ל. ח"כ אילוז: חרפה דמוקרטית

אחד הנימוקים שמסר השופט בהחלטתו הוא: "הממשלה לא מסרה התחייבות להימנע מביצוע פעולות בלתי הפיכות".

עוד אמר השופט עמית: "לאחר שנתתי דעתי לבקשה למתן צו ביניים, לעמדת הייעוץ המשפטי לממשלה ולתשובת הממשלה, הגעתי למסקנה כי יש להיעתר לבקשה, ולהורות על הקפאת החלטת הממשלה על כל המשתמע מכך, וזאת עד להחלטה אחרת. החלטתי זו ניתנת, בין היתר, בשים לב לכך שבתשובת הממשלה לא נמסרה התחייבות מפורשת להימנעות מפעולות בלתי הפיכות עד להכרעה בהליך".

ח"כ דן אילוז (הליכוד) הגיב להחלטה להוציא צו ביניים: "החלטת השופט עמית היא חרפה דמוקרטית. אין אף מדינה חופשית בעולם שמחזיקה תחנת רדיו צבאית; הניסיון לכפות עלינו מודל של צפון קוריאה בשם "הדמוקרטיה" הוא שיא של אבסורד. מדובר באקטיביזם דורסני שרומס את ריבונות העם ומנציח עיוות היסטורי שחייב לעבור מהעולם. לא נאפשר לבית המשפט לנהל את המדינה במקום נבחרי הציבור. הצעת החוק שלי לסגירת גל"צ כבר מונחת על השולחן; אקדם אותה בתיאום עם שר הביטחון בחקיקה מהירה כדי להחזיר את ההכרעה לידי העם ולהבהיר מי הריבון".

המדינה השיבה מוקדם יותר היום לבג"ץ בעניין בקשת צו הביניים על ידי ועד עובדי גלי צה"ל. בדבריה היא כתבה: "ועד עובדי גלי צה"ל הגיש לבית המשפט תצהירים כוזבים". נזכיר כי מוקדם יותר היום, נקבע ההרכב שידון בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל.