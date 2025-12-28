בעקבות הפיגוע בחוף בונדי, באוסטרליה נשקלת הצעה חסרת תקדים להצבת כוחות צבא להגנת הקהילה היהודית.

האנטישמיות הקטלנית באוסטרליה, שהובילה לפיגוע הרצחני בחוף בונדי בסידני לפני שבועיים, מובילה את ממשלת השמאל במדינה לקראת החלטות חסרות תקדים. בכירים במסדרונות הממשלה מקדמים הצעה לאבטח את הקהילה היהודית המקומית בעזרת כוחות צבא.

ראש ממשלת מדינת ניו סאות' ויילס, כריס מינז, אמר בסוף השבוע כי האפשרות לפריסת כוחות צבא באזורים יהודיים לא נשללה, במסגרת בחינה כוללת של שינויים במדיניות הביטחון בעקבות הפיגוע בחוף בונדי.

במסיבת עיתונאים שנערכה ביום ראשון הזהיר מינז כי תושבי סידני צפויים לראות נוכחות מוגברת של שוטרים חמושים בנשק ארוך, עוד לפני ערב השנה החדשה וגם לאחריו, מראה חריג במיוחד באוסטרליה.

לדבריו, "שום דבר לא ירד מהשולחן", כאשר נשאל במפורש על אפשרות הצבת חיילים להגנה על הקהילה היהודית. הוא אישר כי מתקיימים דיונים בנושא בדרגים הגבוהים ביותר של הממשל המקומי. "אנחנו נבחן לעומק את תוכניות ואמצעי האבטחה בעתיד. נצטרך לעשות דברים בצורה שונה לחלוטין", אמר.

עוד הוסיף ראש הממשלה של ניו סאות' ויילס כי המצב הנוכחי אינו יכול להימשך: "יש בפנינו אתגר גדול בשיקום החיים היהודיים בסידני. לכן אני לא פוסל אף אפשרות". דבריו משקפים שינוי דרמטי בגישת הרשויות באוסטרליה להתמודדות עם איומי טרור ואנטישמיות, ומהווים איתות ברור לכך שהאירועים האחרונים נתפסים כקו שבר ביטחוני וחברתי.