בפעם השנייה היום (ראשון) והחמישית בשבוע האחרון ישראלים חולצו משטח A. הפעם כוחות המנהל האזרחי חילצו שלושה יהודים שטעו בדרכם ונכנסו ליריחו.
מוקדם יותר פורסם כי כוחות המנהל האזרחי חילצו את שני אזרחים שנכנסו למוסך בטול כרם, תוך שהם תחת השפעת אלכוהול. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל.
מהמנהל האזרחי נמסר: "מוקדם יותר היום התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות שני ישראלים שנצפו מסתובבים בפאתי העיר טולכרם שבחטיבת אפרים, תוך סיכון לחייהם. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור אפרים להענקת הגנה מיידית לישראלים, ובמקביל להעברתם לידי כוחות צה״ל בערוצי התיאום".
