ארגוני זכויות אדם מדווחים על זינוק חסר תקדים בהוצאות להורג באיראן. לפי דוח נורווגי, ב־2025 אומתו לפחות 1,500 הוצאות להורג – יותר מכפול מהשנה הקודמת.

ארגונים בינלאומיים המספקים מידע על הפרות זכויות אדם לסוכניות האו"ם, פרסמו לאחרונה מידע חמור על ההוצאות להורג באיראן. על פי דוח שהרכיב ארגון המעכב הנורווגי, איראן לכל הפחות הכפילה את מספר ההוצאות להורג בשנה האחרונה.

לפי הערכת ארגון Iran Human Rights (IHR), מספר ההוצאות להורג באיראן בשנת 2025 יותר מהוכפל בהשוואה לשנת 2024. הארגון מסר לתקשורת העולמית כי הצליח לאמת לפחות 1,500 הוצאות להורג עד תחילת חודש דצמבר, והוסיף כי מאז בוצעו הוצאות להורג נוספות שטרם נכללו בנתונים הסופיים.

לשם השוואה, בשנת 2024 הצליח הארגון לאמת 975 הוצאות להורג ברחבי איראן. עם זאת, ב-IHR מדגישים כי המספרים המדויקים לעולם אינם ידועים במלואם, מאחר והרשויות האיראניות אינן מפרסמות נתונים רשמיים ושקיפות כמעט ואינה קיימת בתחום זה.

עוד עולה מהדוח כי מדובר בעלייה שנתית חדה נוספת, הממשיכה מגמה מתמשכת של החמרה במדיניות הענישה של המשטר האיראני.

נתוני IHR מצביעים גם על עליה משמעותית של הוצאות להורג לאחר המלחמה מול ישראל, אז על פי הארגון, איראן עשתה שימוש בטענה של "טיהור בוגדים" והוציאה להורג מאות, אשר רבים מהם תוארו על ידי הארגון כ"יריבים פוליטיים" למשטר.