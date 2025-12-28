בעקבות התפרעויות הבדואים בנגב ומחשש ליידוי אבנים מצד תושבי היישוב הבדואי תראבין בכביש 310 הסמוך ליישוב, תושבי להבים קיבלו הערב הודעה בה עודכנו כי גם מחר ההסעות לתיכון אשל הנשיא הסמוך ייסעו דרך באר שבע. מדובר בשעה וחצי נסיעה במרום 20 דקות בלבד.
על פי הדיווח של עיתונאי חדשות 12, אלמוג בוקר, בהודעה שקיבלו ההורים, נכתב, בין היתר: "הורים יקרים, שלום. בעקבות המצב הביטחוני גם מחר ההסעה לאשל הנשיא תיסע דרך באר שבע. כדי להימנע מאיחורים לבית הספר, שעת האיסוף תוקדם לשעה 7:10".
"נבקש להקפיד על הגעה בזמן לתחנות האיסוף", לשון ההודעה.
