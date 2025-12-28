לאחר שראש הממשלה נתניהו קיים פסגה מדינית מיוחדת, בה כינס את השותפות של ישראל במזרח הים התיכון, יוון וקפריסין, כחלק ממה שרבים מתארים כברית צבאית מתגבשת. שלושת המדינות חתמו על שיתופי פעולה צבאיים לשנת 2026.
תוכנית העבודה המשולשת לשיתופי פעולה צבאיים בין ישראל, יוון וקפריסין, וכן תוכניות העבודה הדו־צדדיות בין צה"ל לצבא יוון ובין צה״ל לצבא קפריסין, נחתמו בניקוסיה, בירת קפריסין. החתימה התקיימה במסגרת מפגש שנתי משותף לצבאות שלוש המדינות.
המשלחת הישראלית הובלה על ידי ראש חטיבת תבל בצה״ל, תת־אלוף עמית אדלר, ונפגשה עם עמיתיה היוונים והקפריסאים לדיונים מקצועיים ואסטרטגיים.
על פי הודעת צה״ל, התוכניות כוללות תרגילים ואימונים משותפים, הקמת קבוצות עבודה במגוון תחומים, והעמקת השיח הצבאי בנושאים בעלי עניין משותף, בהם הגנה ימית, ביטחון אווירי והתמודדות עם איומים אזוריים.
ההודעה מגיעה לאחר שורה של דיווחים לאורך השבועות האחרונים, שהדגישו את ההתקרבות של ישראל, קפריסין ויוון בתור שותפות מרכזיות במזרח הין התיכון, ומדינות מובילות בתעשיית הגז המקומית, בנוסף לדיווחים על שיחות מאחורי הקלעים להקמת שותפות ביטחונית שכוללת פיצוח כוח משותף בין שלושת המדינות לפעולות משותפות.
