יו"ר הקואלצייה אופיר כץ מגיב לסערה סביב ועדת הכספים ולפסילת הדיון בידי הייעוץ המשפטי: "אם לשיטתם אי נוכחות זמנית של האופוזיציה מהווה פסילה, צריך בהחלט לפסול שנה וחצי של הצבעות מהתקופה שלהם בשלטון".

דבריו המלאים: "נורא מפתיע לראות את ההתרגשות סביב יציאתם של חברי האופוזיציה מוועדת הכספים. לא זכור לי שבממשלה שלהם הזיז לכל הדמוקרטים הגדולים איך העיפו אותנו מוועדות וקיימו דיונים שלמים בלעדינו בתקדים שלא היה מעולם. אם לשיטתם אי נוכחות זמנית של האופוזיציה מהווה פסילה, צריך בהחלט לפסול שנה וחצי של הצבעות מהתקופה שלהם בשלטון".

עוד באותו נושא היועמ"שית התחננה לדבר, היו"ר הטיח בה: "אתם פשוט בושה". צפו

כזכור סערה התרחשה בוועדת הכספים בכנסת בהובלת ח"כ מהליכוד חנוך מיליבצקי. יועמ"שית הוועדה עו"ד שלומית ארליך התחננה: "אני מנסה להוציא מילה מהפה", מיליבצקי הטיח בה: "אתם פשוט בושה". לאחר מכן היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, שלחה מכתב ובו היא מודיעה ליו"ר הוועדה כי שורה של הצבעות על ההעברות התקציביות שקיים באותו דיון אינן תקפות.

מדובר בתשע פניות שאושרו בתוך דקות ספורות, ובהן: הוצאות ביטחוניות שונות, תקציבי משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד האוצר ותשלום חובות.

לטענת יועמ"שית הכנסת, ההצבעות נערכו ללא הסבר על מהות הפניות ומבלי שהתקיים בהן דיון כלשהו, אלא רק באמצעות הקראת מספר הפניה ושם התוכנית. בנוסף, היועצת מציינת כי מילביצקי לא אפשר ליועצת המשפטית של הוועדה להשמיע את דבריה, תוך הטחת ביקורת קשה כלפיה ושימוש בביטויים כמו: "אתם בושה גדולה" ו-"ייעוץ משפטי עאלק". ומגדיר את מניעת הדיון כהתנהלות שאינה עומדת בכללים