לאחר הסערה שהתרחשה מוקדם יותר בוועדת הכספים בכנסת בהובלת ח"כ חנוך מילביצקי, יועמ"שית הכנסת שגית אפיק פסלה את ההצבעות שהתקיימו בדיון: "לא התקיים דיון או הסבר מינימלי"

לאחר הסערה שהתרחשה מוקדם יותר היום (ראשון) בוועדת הכספים בכנסת בהובלת ח"כ חנוך מילביצקי, בה יועמ"שית הוועדה עו"ד שלומית ארליך ניסתה לדבר אך מילביצקי לא אפשר זאת, היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד שגית אפיק, שלחה מכתב ובו היא מודיעה ליו"ר הוועדה כי שורה של הצבעות על ההעברות התקציביות שקיים באותו דיון אינן תקפות.

מדובר בתשע פניות שאושרו בתוך דקות ספורות, ובהן: הוצאות ביטחוניות שונות, תקציבי משרד ראש הממשלה, משרד החינוך, משרד הרווחה, משרד האוצר ותשלום חובות.

לטענת יועמ"שית הכנסת, ההצבעות נערכו ללא הסבר על מהות הפניות ומבלי שהתקיים בהן דיון כלשהו, אלא רק באמצעות הקראת מספר הפניה ושם התוכנית. בנוסף, היועצת מציינת כי מילביצקי לא אפשר ליועצת המשפטית של הוועדה להשמיע את דבריה, תוך הטחת ביקורת קשה כלפיה ושימוש בביטויים כמו: "אתם בושה גדולה" ו-"ייעוץ משפטי עאלק". היועמ"שית הגדירה את מניעת הדיון כהתנהלות שאינה עומדת בכללים ולכן פסלה את ההצבעות כאמור.