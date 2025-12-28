ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, מברך על העברת מערכת הלייזר "אור איתן" לידי צה"ל, ואומר כי מדובר ביום היסטורי לבטחון ישראל: "רק בישראל זה אפשרי"

בנט פרשם הודעה בשמו וכתב: "יום היסטורי לבטחון ישראל. היום זה קורה. מערכת הלייזר ליירוט טילים "אור איתן", פלא טכנולוגי כחול לבן, נמסרה רשמית לצה"ל".

בנט ציין כי "אני כל כך שמח מפני שזה גם יגביר את רמת הביטחון של אזרחי ישראל, וגם יוזיל דרמטית את ההוצאות שלנו. אני גאה במיוחד במפא"ת ובמהנדסי רפא"ל הנפלאים שפיתחו את הנס הטכנולוגי הזה".

"בכל העולם ניסו לייצר מערכת כזו ולא הצליחו. רק בישראל הבלתי אפשרי הופך לאפשרי", אמר בנט.