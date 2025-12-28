אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט חתם הערב על שמונה תחומי שיפוט ביישובים בשש מועצות שונות ביהודה ושומרון, בין היתר תחום השיפוט של היישוב חומש

אלוף פיקוד מרכז אבי בלוט חתם הערב על שמונה תחומי שיפוט ביישובים ביהודה ושומרון, בהתיישבות הצעירה והותיקה. בין היתר תחום השיפוט של היישוב חומש המתחדש נחתם. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך ״מחילים ריבונות בשטח"

מדובר על שישה יישובים חדשים בחמש מועצות שונות: בהר חברון – יונדב, בגוש עציון – גבעות, במגילות – קדם ערבה, בבקעת הירדן – ייט"ב מערב. בשומרון – הר עיבל והיישוב חומש המתחדש, כאשר לפני 20 שנה תכנית הגירוש יצאה לפועל ביטלו את תחום שיפוט היישוב וכעת הוא נחתם מחדש.

בנוסף, בבנימין נחתמו שני תחומי שיפוט: היישוב בני אדם מההתיישבות הצעירה הוסדר באופן סופי, וכן תחום השיפוט של היישוב עפרה הורחב. תחומי השיפוט החתומים יאפשרו כעת לכלל היישובים לקדם תכנון ובניה באופן נרחב ומיידי.

שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ בירך: "חתימת האלוף על שמונת תחומי השיפוט החדשים הוא עוד צעד משמעותי במהפכה שאנחנו מבצעים ביהודה ושומרון. אין מרגש מלראות את היישובים הולכים ומוסדרים ובפרט השיבה ליישוב חומש, סמל לגבורה ולרוח היהודית. אנחנו מקדמים את הריבונות דה-פקטו בשטח כדי למנוע כל אפשרות להקמת מדינה ערבית ביהודה ושומרון. אני מודה לאלוף הפיקוד, למינהל האזרחי ולמינהלת ההתיישבות על הובלת המהלכים החשובים".