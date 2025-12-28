מזג אוויר הסוער יימשך לאורך כל השבוע. יירדו גשמים חזקים בכל הארץ ויהיה קר מהרגיל. בחרמון יירד שלג. הצפות ושטפונות בנחלי המזרח.
יום שני: בצפון הארץ ובמרכזה ירד גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות. רוחות מערביות חזקות במיוחד ינשבו ברוב אזורי הארץ.הגשם יתפשט במהלך היום עד הנגב. קיים חשש להצפות במישור החוף ובשפלה. בנחלי מהמזרח קיים חשש לשיטפונות. בחרמון ירד שלג. לקראת ערב הגשם יחלש ויתמעט.
יום שלישי: מעונן חלקית. בצפון הארץ ובמרכזה עדיין יתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות תהיינה ברובן רגילות לעונה.
יום רביעי: מעונן חלקית. בצפון הארץ מדי פעם יתכן גשם מקומי ברובו קל. לאורך מישור החוף ינשבו רוחות ערות. במרכז הארץ ובדרומה צפויה עליה קלה בטמפרטורות. במהלך הלילה הגשם יתחזק ויתפשט בהדרגה למרכז הארץ.
יום חמישי: גשם לפרקים מלווה בסופות רעמים יחידות ירד מצפון הארץ ועד צפון הנגב. ינשבו רוחות ערות. בנחלי המזרח חשש לשיטפונות . במישור החוף ובשפלה חשש להצפות.
