שורד השבי אלי-ה כהן וארוסתו זיו עבוד נפגשו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בביתו באחוזת מאר-א-לאגו שבפלורידה לארוחת ערב יחד עם איש העסקים שלומי איבגי שאירגן את המפגש.

במהלך המפגש סיפר אלי-ה לנשיא טראמפ על מה שעבר בזמן השבי וכמה זה חשוב בשבילו להפיץ את הסיפור הזה והודה לו על העשייה שלו למען ישראל. עוד הוסיף כמה חשוב שהנשיא עומד לצידנו גם בזמנים קשים, ושאסור לשכוח שעדיין נשאר חטוף אחד בשבי. הנשיא כמובן העריך ואמר לאלי-ה שהוא צופה לו גדולות.

אלי-ה כהן מסר: "כל כך חשוב בשבילי להבין שכל העשייה שלנו היא לא לחינם, שאנחנו מסבירים לכולם שמה שעברנו באותו יום ארור של השבעה באוקטובר יכל לקרות לכל אחד אחר, ושהנשיא טראמפ שומע את זה ומבין כמה זה חשוב לעמוד לצד ישראל. זה שווה את הכל!"