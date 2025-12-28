על פי דיווח באתר "א-שרק אל-אווסט", ישראל "חטפה" לפני מספר ימים פעיל גא"פ מהעיר עזה במסגרת המאמצים לאיתור החטוף החלל רן גואילי

ישראל לא שוכחת את החטוף האחרון בשבי. על פי דיווח באתר "א-שרק אל-אווסט", ישראל "חטפה" לפני מספר ימים פעיל ג׳יהאד אסלאמי מהעיר עזה במסגרת המאמצים לאיתור החטוף החלל רן גואילי.

על פי הדיווח ישראל כיפעילות חשאית במטרה למצוא את החטוף החלל, רן גואילי – כשבין היתר נעצר פעיל שטח מהזרוע הצבאית של הג'יהאד האיסלאמי . הוא נעצר סמוך לכיכר פלסטין, שבעיר עזה.

עוד באותו נושא במהלך דרמטי: ישראל הנחיתה מכה קשה על חמאס 16:26 | חדשות סרוגים 1 0 😀 👏

מוקדם יותר דווח כי צוות משימה משותף של המטה ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, חטיבת המודיעין/מת"מ במשטרת ישראל, אגף המודיעין של צה"ל והשב"כ, העביר לרשויות אכיפת החוק באיטליה מידע וראיות, באמצעות ערוצים מקובלים ומוסכמים, במסגרת חקירה שכוונה נגד תשתיות חמאס באיטליה.