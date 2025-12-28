טיוואן בירכה על החלטת ישראל להכיר בסומלילנד, וכינתה אותה צעד חשוב של שותפה דמוקרטית. בטאיפיי הדגישו ערכים משותפים של דמוקרטיה, חירות ושלטון החוק

הרפובליקה הסינית של טיוואן, מדינת אי לחופי סין שגם קיומה בתור מדינה עצמאית נמצא במחלוקת בינלאומית, בירכה על ההחלטה הישראלית להכיר בחבל הארץ, סומלילנד, בתור מדינה עצמאית.

טיוואן הפכה, ככל הנראה, למדינה הראשונה שמברכת באופן רשמי על ההחלטה הישראלית להכיר בסומלילנד. ישראל הודיעה ביום שישי על ההכרה בחבל הארץ העצמאי, שפרש מסומליה בתחילת שנות ה־90, והפכה למדינה הראשונה בעולם שמעניקה לו הכרה רשמית, על ידי מדינה חברה באו"ם.

בהודעה שפרסם משרד החוץ בטאיפיי נמסר כי ישראל, סומלילנד וטיוואן הן "שותפות דמוקרטיות בעלות תפיסת עולם דומה, החולקות ערכים של דמוקרטיה, חירות ושלטון החוק". ההודעה הדגישה כי החלטתה של ישראל מהווה צעד חשוב של מדינה דמוקרטית ריבונית, הבוחרת לפעול בהתאם לערכיה גם לנוכח לחצים בינלאומיים.

גורמים מדיניים מעריכים כי התמיכה הטייוואנית אינה מקרית, אלא משקפת זיקה בין ישויות מדיניות שמעמדן הבינלאומי שנוי במחלוקת, ושואפות להרחיב את מעגל ההכרה והלגיטימציה הבינלאומית שלהן באמצעות שיתופי פעולה עם מדינות דמוקרטיות. עבור ישראל, מדובר בגיבוי מדיני ראשון בזירה הבינלאומית למהלך שעשוי לשנות את מאזן היחסים באזור קרן אפריקה.