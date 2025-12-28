מזכ״ל חיזבאללה נעים קאסם האשים את ישראל בחטיפת קצין לבנוני, תקף את ממשלת לבנון על אוזלת יד והבהיר: הארגון לא יוותר על נשקו ואינו חושש מהסלמה

המזכיר הכללי של חיזבאללה, נעים קאסם, נשא לפני זמן קצר נאום תוקפני במיוחד. בדבריו תקף קאסם את ממשלת לבנון, האשים אותה באוזלת יד כנגד ישראל ואיים כי "חיזבאללה לא חושש מלהבות המלחמה".

בנאום שנשא הערב, טען קאסם כי לישראל אמנם קיימת עליונות צבאית, אך לדבריו לחיזבאללה יתרון מכריע בזירה הלבנונית עצמה. "לישראל יש עליונות צבאית, אך לנו יש עליונות על אדמתנו ובזכותנו להתנגד", אמר.

פנה אצבע מאשימה כלפי ממשלת לבנון, וטען כי היא אינה ממלאת את חובתה להגן על אזרחיה.

קאסם התייחס לאירוע חטיפתו של קצין לבנוני בשם אחמד א־שכר מאזור זחלה, שלפי טענות בלבנון נחטף לפני כשבועיים על ידי המוסד, בעקבות חשד כי בידיו מידע הקשור למיקומו של רון ארד.

"איפה הייתה המדינה כשחטפו את הקצין אחמד א־שכר?", תהה בנאומו, תוך שהוא מציג את האירוע כהוכחה לכישלון השלטון הלבנוני מול ישראל.

בהמשך הבהיר מזכ"ל חיזבאללה כי הארגון אינו מתכוון לוותר על נשקו: "לא נמסור את נשקנו, לא ניסוג ולא ניכנע". עם זאת, השאיר פתח מצומצם לשיח עתידי, וציין כי חיזבאללה מוכן לדון "באופן חיובי" באסטרטגיית הגנה לאומית חדשה.

אך זאת רק לאחר נסיגה ישראלית משטחי לבנון, שחרור שבויים והקלות משמעותיות בתהליך שיקום המדינה.