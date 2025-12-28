ועד עובדי גלי צה"ל תוקף את תשובת שר הביטחון לבג"ץ שטען כי הם הגישו לבית המשפט תצהירים כוזבים: "טענות עזות מצח"

לאחר תשובת המדינה לבג"ץ מוקדם יותר היום (ראשון) בעניין בקשת צו הביניים על ידי ועד עובדי גלי צה"ל למנוע את סגירת התחנה, ועד העובדים תוקף את תשובת שר הביטחון שטען כי הם "הגישו לבית המשפט תצהירים כוזבים וניסו להטעות בכך את בית המשפט".

ועד עובדי גלי צה"ל טוענים בתגובה: "בעקבות טענותיו עזות המצח של בא כוחו של שר הביטחון היום לבג"ץ, כי ועד עובדי התחנה העביר תצהיר כוזב לשופטים, העבירו כעת באי כוחו של הוועד לבית המשפט ראיה, הסותרת את טענת המשרד על כך שלא ניתנה הוראה להפסיק בסוף דצמבר את עבודת יועצי התחנה".

לטענתם, מיד לאחר שבית המשפט החליט שלא להוציא צו ביניים למנוע את סגירת התחנה, עשרות מגישי גלי צה"ל וגלגל"צ המועסקים כיועצים קיבלו הודעה כי העסקתם תוקפא כבר מהשבוע בהנחיית משרד הביטחון.

ועד העובדים מציגים צילום מסך ממערכת מנהל הרכש של משרד הביטחון מיום 23.12.2025. בהודעה נכתב על ידי עובדת בשם שרון אליהו: "לפי החלטת שר הביטחון לסגור את התחנה, התקבלה הוראה לעצור את ההזמנות של גל"צ עד החלטת בג"ץ".

לדבריהם: "מדובר בהודעה שהזינה שרון אליהו, ראש המערכה לרכש שירותי היחידה במערכת מינהל הרכש של משרד הביטחון, כבר בצהרי היום בו קבע נשיא ביהמ"ש העליון כי לא יינתן צו ביניים. הודעה שלוותה בשיחת טלפון מאליהו אל אחראית הרכש בגל"צ המוודאה את קבלת ההנחיה, שיחת טלפון אותה מכחיש המשרד כעת".

בנוסף הם טוענים כי: "ועד עובדי גל"צ נדהם מההאשמות חסרות השחר שהופנו אליו במסמך רשמי אל בית המשפט, ומאמין שמעשה זו מוכיח את ההכרחיות במתן צו ביניים עד לדיון בבג"ץ, על מנת שצעדים נוספים כאלה לא ייעשו. מדובר בתגובה שהטילה דופי בעמדתם של מצהירים עובדי ציבור בידי גורמים פוליטיים החבים את נאמנותם לשר הביטחון".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, נקבע ההרכב שידון בעתירות נגד סגירת גלי צה"ל.