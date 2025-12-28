סגן השר אלמוג כהן, התייחס הערב להרכב שופטי בג"צ שידונו בעתירה נגד סגירת גלי צה"ל וקורא לא לקיים את פסיקת בג"צ.
בראיון לרדיו 'גלי ישראל' אמר כהן: "אני חשבתי ממזמן שלא צריך לכבד את פסיקת בג"ץ וכשאדרש לכך אתם תראו זאת במעשים. לא במקרה נבחר ההרכב הזה בבג"ץ נגד סגירת גלי צה"ל, זה בא שוב כדי לטרפד את עבודת הממשלה שנבחרה על ידי העם".
כשנשאל האם יריב לוין מנהל נכון את המבר המשפטי, אמר כהן: "אני לא בא לחלק ציונים, אבל בסוף אנחנו משרתי הציבור נבחרנו ע"י העם ומרגע שאיננו מבצעים את תפקידנו בצורה נאותה ונחרצת כשצריך – אנחנו לא ראויים להיות בתפקיד הזה"
