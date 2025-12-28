סערה התרחשה בוועדת הכספים יועמ"שית הוועדה עו"ד שלומית ארליך התחננה: "אני מנסה להוציא מילה מהפה", ח"כ מיליבצקי הטיח בה: "אתם פשוט בושה".

סערה התרחשה היום (ראשון) בוועדת הכספים בכנסת בהובלת ח"כ מהליכוד חנוך מיליבצקי. יועמ"שית הוועדה עו"ד שלומית ארליך התחננה: "אני מנסה להוציא מילה מהפה", מיליבצקי הטיח בה: "אתם פשוט בושה".

בשבוע שעבר עימות חריף התרחש בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למנכ"לית מכון זולת עינת עובדיה בוועדה לביטחון לאומי בדיון על חוק עונש מוות למחבלים: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס".

בן גביר תקף את עובדיה שמתנגדת לחוק: "מה הבעיה להוציא להורג אנשים שרצחו תינוקות? שרצחו ילדים ואנסו נשים? אני רק רוצה להבין ממי אתם מקבלים תקציב? מהאיחוד האירופי?" עינת תקפה: "אתה מוציא את כל מדינת ישראל כרוצחים" השר ענה לך בחריפות: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס, כמה כסף אתם מקבלים על זה מהאיחוד האירופי? את לא רצויה כאן".