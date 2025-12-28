פרופסור שקמה ברסלר מתייחסת לטיסתו של ראש הממשלה בנ ימיןנתניהו לארה"ב ומנצלת את ההזדמנות לתקוף את נתניהו: "הלשכה שלו בגדה"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות מחאת 'הדגלים השחורים' ואחד הקולות הבולטים ביותר נגד ממשלת ישראל, מתייחסת לטיסתו של ראש הממשלה בנ ימין נתניהו לארה"ב, שם ייפגש עם הנשיא טראמפ, ומנצלת את ההזדמנות לתקוף את נתניהו.

ברסלר פרסמה ציוץ קצר וכתבה: "מזכירה. מי שהלשכה שלו בגדה – לא משרת את מדינת ישראל. בפרט לא בנסיעה לארה"ב".

בתוך כך, בן זוגה של שקמה ברסלר הגיש היום (ראשון) תביעת ענק נגד חברת הכנסת טלי גוטליב ו-20 נתבעים נוספים, בדרישה לפיצויים על סך של 8.36 מיליון שקלים. התביעה מתייחסת ל-181 פרסומים שהופצו נגדו במשך השנתיים האחרונות, אשר מהווים לדבריו ״לשון הרע שקרית, קונספירטיבית, מסיתה ומעוררת חלחלה״.

"התובע מצא עצמו בשנתיים האחרונות תחת מכבש פרסומיהם הזדוניים של הנתבעים" נאמר בכתב התביעה. "הנתבעים הללו העלילו על התובע עלילת דם, רמסו את כבודו ושמו הטוב, ייחסו לו תפקידים שמעולם לא כיהן בהם, ופגעו אנושות בפרטיותו ורווחתם שלו ושל בני משפחתו. הכל נעשה בכוונת מכוון, ועל מנת לשרת מטרות פוליטיות נכבדות".

עוד נטען כי "הנתבעים פרסמו בתפוצה נרחבת ביותר, ובאופן שיטתי, שורה ארוכה של שקרים אפלים ובלתי נתפסים בחומרתם כנגד התובע. עסקינן בלשון הרע שקרית, קשה ומרושעת, שפורמה בהיקפים חסרי תקדים, שלמיטב ידיעת הח"מ טרם נדונו בתולדות המשפט הישראלי. עסקינן בפרסומים, שאפילו צמד המילים 'פייק ניוז' עומד ומחוויר למולם".

עורך הדין עידן סגר, המייצג את בן זוגה של ברסלר, מסר כי "הנתבעים, בכוונת מכוון, פעלו להפוך אזרח תורם ושומר חוק למטרה לשנאה, המבוססת על עלילת דם ושקרים זדוניים – והכול מטעמים פוליטיים, כדי להסיט מהדרג המדיני את האחריות לטבח הגדול ביותר שאירע ליהודים מאז השואה".