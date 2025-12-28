סיוע ישראלי במידע וראיות עבור רשויות החוק באיטליה הביא לחקירה ולביצוע מעצרים של מנהיג חמאס באיטליה ועוד 6 פעילים בכירים בארגון

צוות משימה משותף של המטה ללוחמה כלכלית בטרור (מט"ל) במשרד הביטחון, חטיבת המודיעין/מת"מ במשטרת ישראל, אגף המודיעין של צה"ל והשב"כ, העביר לרשויות אכיפת החוק באיטליה מידע וראיות, באמצעות ערוצים מקובלים ומוסכמים, במסגרת חקירה שכוונה נגד תשתיות חמאס באיטליה.

החקירה הובילה למעצרם של שבעה פעילי חמאס באיטליה, ובהם ראש התנועה באיטליה מוחמד חנון, דמות בכירה בהנהגת חמאס באירופה וחבר בהנהגת חמאס ביבשת.

במהלך המבצע תפסו רשויות אכיפת החוק באיטליה נכסים, כספים ורכוש. על פי החשד, המעורבים פעלו באופן שיטתי לאיסוף ולהעברת כספים לזרועות האזרחיות והצבאיות של ארגון הטרור המוכרז חמאס.

שר הביטחון ישראל כ"ץ: "למחבלי חמאס ולכל מבקשי רעתנו אין ולא יהיה מקלט בטוח – לא במזרח התיכון ולא באירופה. מדינת ישראל תפעל בנחישות כדי להגיע לכל מחבל ולכל מי שמסייע לטרור שפועל נגדה. מי שחושב שיוכל לממן טרור ולהסתתר מעבר לים – טועה".