ישראל הפכה למדינה הראשונה בעולם להכיר רשמית בעצמאות סומלילנד, חבל ארץ אסטרטגי במיוחד בקרן אפריקה. ההכרה פותחת אפשרות לשליטה אסטרטגית בים האדום ושמה את תימן במרחק קצר מנשקים ישראלים.

מדינת ישראל הפכה בסוף השבוע למדינה, חברת האו"ם, הראשונה והיחידה שמכירה בסומלילנד, חבל ארץ בעל שלטון עצמאי, שפרש ממדינת סומליה בקרן אפריקה ב-1991, והכריז על עצמאות רשמית ב-1993, לאחר משאל עם בו כ-97 אחוז מהאזרחים תמכו בהיפרדות. סומלילנד היא מדינה בעלת רוב מוסלמי של כ-99 אחוזים מהאוכלוסייה ונחשבת לדמוקרטיה יציבה ביותר ביחס לשכנותיה באפריקה.

ישראל הכירה במדינה בהחלטת ראש הממשלה נתניהו, לאחר שישראל החזיקה ביחסים לא רשמיים עם חבל הארץ ולא הכירה בו באופן רשמי כמדינה, עד כה. מאז תחילת המלחמה, עלה שמה של סומלילנד בשיח הגאו-אסטרטגי והביטחון העולמי בשורה של נושאים. הקרבה של סומלילנד אל הים האדום ותימן, הפכה את המדינה לנקודה אסטרטגית במיוחד במאבק נגד המורדים החות'ים, בנוסף שמה עלה בקשר לאפשרות של המדינה בתור יעד הגירה של עזתים מהרצועה.

שמה של סומלילנד עלה בהקשר זה גם על ידי ארצות הברית, שורה של דיווחים מפי מקורבים לנשיא ארצות הברית טראמפ, טענו כי הנשיא הביע מוכנות גוברת להכיר בעצמאות סומלילנד בתמורה לקליטת עזתים לשטחה, אך נראה כי עמדה זו מצד ארצות הברית ירדה מהפרק בעקבות התנגדות עזה של מדינות ערביות.

גם במידה וסומלילנד לא תמלא את יעוד קליטת הפלסטינים, המדינה עדיין צפויה להוות נקודת מפנה במעמדה האסטרטגי של ישראל, כאשר יחסים ביטחוניים הדוקים עם סומלילנד, מהווים עליית מדרגה בשליטה האסטרטגית של ישראל במרחב. מדינות רבות מחזיקה בסיסים צבאיים חלוציים במדינות קרן אפריקה, בעקבות קרבתן לנתיבי סחר אסטרטגיים.

צרפת, סין, איחוד האמירויות, טורקיה ומדינות נוספות מחזיקות בבסיסים חלוציים ברפובליקת ג'יבוטי, שכנתה מצפון של סומלילנד. ג'יבוטי עצמה, בניגוד לסומלילנד היא מדינה לא דמוקרטית, חברה בליגה הערבית ובעלת יחסים לא רשמיים ומוגבלים עם ישראל.

סומלילנד צפויה להוות את התחליף של ישראל לג'יבוטי, על פי הערכות ישראל תוכל למקם במדינה מערכות קשב, מכ"מים מתקדמים ואפילו בסיסים להפעלת מל"טים שיאפשרו תקיפות מיידיות כנגד מטרות בתימן במידת הצורך, ללא סיכון מטוסים וצוותים ישראלים בטיסה ארוכה ומורכבת.

בנוסף לכך, המהלך הישראלי יוצר אתגר אסטרטגי משמעותי עבור טורקיה, שהשקיעה בשנים האחרונות מאמצים נרחבים לביסוס השפעתה הצבאית והמדינית בקרן אפריקה ובמרחב הים האדום. אנקרה מחזיקה בקשרים הדוקים עם ממשלת סומליה הפדרלית, כולל בסיס צבאי ואימון כוחות ביטחון מקומיים, והכרה ישראלית בסומלילנד מערערת את הנרטיב הטורקי בדבר שלמותה הטריטוריאלית של סומליה.

מעבר לכך, נוכחות ביטחונית ישראלית פוטנציאלית בסומלילנד, בדגש על מערכות מודיעין, מכ"מים ובסיסי מל"טים, מציבה לראשונה גורם יריב ישיר של טורקיה בנקודת מפתח אסטרטגית סמוך למצרי באב אל־מנדב ונתיבי השיט לים האדום. מהלך כזה עלול לצמצם את חופש הפעולה הטורקי באזור ולפגוע בניסיונות של נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן למצב את אנקרה כפטרון מרכזי של מדינות מוסלמיות מתפתחות, במיוחד כאשר סומלילנד, מדינה מוסלמית יציבה יחסית, בוחרת בשותפות גלויה עם ישראל.

תפנית מדינית: נתניהו הכיר במדינה חדשה, העזתים יהגרו לשם?

מצידה של סומלילנד, הקשר עם ישראל הוא פרס עצום. לא רק הכרה רשמית ראשונה על ידי חברת או"ם, כלכלתה של סומלילנד, למרות הצלחתה היחסית לסביבתה, עדיין מתפקדת במצב קדם-תעשייתי. כאשר 70 אחוזים מאזרחי המדינה תלויים ברעיית צאן ובקר לפרנסתם, וייצוא בעלי חיים למאכל ותוצרים נוספים של תעשיית הבקר והצאן מהווים כ-60 אחוזים מהכנסות המדינה כל שנה.

קשר עסקי פעיל עם ישראל צפוי לקדם משמעותית ובאופן מוגבר את כלכלת המדינה, עם דגש לאפשרויות פיתוח של מאגרי מתכות נדירות ומשאבים שהופכים קריטיים מידי יום לתעשיית השבבים, AI והמחשוב המתקדם. בנוסף לכך, במדינה תעשיית אבנים יקרות ומתכות כמו זהב ופלטינה.

ההכרה של ישראל בחבל הארץ כמדינה עצמאית פותח דלתות לשינויים אסטרטגיים משמעותיים מצד ישראל ומצד סומלילנד, השאלה שנותרה פתוחה כעת היא האם אחרי ישראל יצעדו מדינות נוספות במהלכים שיחזקו את עצמאות חבל הארץ, ויאפשרו פיתוח נוסף של המדינה, שישרת גם את ישראל וגם את סומלילנד בעצמה