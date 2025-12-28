כביש 4 נחסם לתנועה לשני הכיוונים בעקבות הפגנות חרדים מהפלג הירושלמי נגד הגיוס בעקבות מעצר עריקים | הסדרי התנועה באזור

כביש 4 נחסם היום (ראשון) לתנועה לשני הכיוונים בעקבות הפגנות חרדים נגד הגיוס לאחר שנעצרו עריקים.

מהמשטרה נמסר: "בשעה זו מתקיימת הפגנה בלתי חוקית בכביש 4, סמוך לבני ברק. מפירי הסדר חוסמים את הכביש. שוטרי משטרת ישראל נמצאים במקום ומכווינים את התנועה לדרכים חלופיות".

הסדרי התנועה: הכביש נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. מאם המושבת לכיוון דרום התנועה מופנית לפתח-תקווה. שוטרי משטרת התנועה הארצית נמצאים במקום ומבצעים הכוונת תנועה. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן כל העת".

הבוקר הפלג הירושלמי הודיעו על הפגנה נגד חוק הגיוס ובעקבות מעצר של תלמידי ישיבות. הרב עזריאל אויערבאך מנהיג הפלג, הודיע: כי "יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר".