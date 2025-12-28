תחושות קשות של פחד וחוסר אונים ביישובי עמק המעיינות לאחר הפיגוע הרצחני ביום שישי האחרון. תושבי קיבוץ מסילות, הסמוך לזירה שבה נרצחו שמשון מרדכי ז"ל מבית שאן ואביב מאור ז"ל מעין חרוד איחוד, נאלצו להסתגר בבתיהם שעות ארוכות מחשש ששב"ח נוסף שהיה עם המחבל עדיין מסתובב בשטח הקיבוץ.
"זה פחד אמיתי. לא שמועות ולא תרחיש", סיפר אחד התושבים ל-N12 על רגעי האימה. "הסתגרנו בבתים כי לא ידענו אם יש עוד שב"ח בקיבוץ. אנחנו חיים ביישובי העומק ומשלמים מחיר ביטחוני כבד, אבל כשזה מגיע לאחריות – אין אף אחד. זה מחדל שמתחיל הרבה מעלינו".
מפרטי החקירה עולה כי המחבל ושב"ח נוסף שעבד עמו הגיעו לקיבוץ מסילות ביום שישי בבוקר, למה שהיה אמור להיות יומם הראשון בעבודה באתר בנייה פרטי בתוך הקיבוץ. השניים הובאו על ידי קבלן תושב עראבה, שנעצר מאז לחקירה. המחבל עצמו נוטרל מאוחר יותר באזור עפולה, תושאל ופונה לטיפול רפואי.
בהודעה רשמית שהוציא קיבוץ מסילות, נחשף עומק המחדל: "השב"חים הגיעו עם הקבלן לעבוד בבית פרטי בקיבוץ על פי הזמנה פרטית. עם היוודע דבר הרצח, המשטרה איתרה את האתר ועצרה את הקבלן. כוחות ביטחון רבים וכיתת הכוננות סרקו את הקיבוץ במסירות נפש עד שהוסר החשש".
בקיבוץ לא מסתפקים בתיאור האירועים ויוצאים בקריאה חריפה למקבלי ההחלטות להסדיר את סוגיית האחריות הביטחונית ביישובי העומק של המועצה האזורית עמק המעיינות. לטענתם, כבר שנתיים שקיים תהליך תקוע להעברת האחריות הביטחונית ממשרד הביטחון למשרד לביטחון לאומי, מה שמותיר את היישובים ללא מענה הולם למרכיבי ביטחון נחוצים.
"זו העת להסדיר את האחריות הביטחונית", נמסר מהקיבוץ. "התהליך לא מתקדם כבר מעל שנתיים והיישובים נותרים מופקרים ללא אחריות ביטחונית עבור מרכיבי הביטחון הנחוצים להם. לא ייתכן ששב"ח נכנס לעבוד בבית פרטי בלי פיקוח, וכולנו משלמים את המחיר".
