אסון התרחש היום (ראשון) בפתח תקווה. טכנאי מכונות נהרג לאחר שנמחץ מתחת למכונה כבדה באתר בנייה בעיר. לאחר שחולץ כוחות הרפואה קבעו אות מותו במקום.

מהמשטרה נמסר: "המשטרה פתחה כעת בבדיקת נסיבות חשד לתאונת עבודה קטלנית בפ"ת, במהלכה נהרג טכנאי מכונות במקום. שוטרי תחנת פ"ת פתחו כעת בבדיקה עם קבלת דיווח בדבר חשד לתאונת עבודה ברחוב בן ציון גליס בפ"ת, במהלכה נהרג טכנאי מכונות תושב הצפון בשנות ה-30 לחייו. כאמור, חוקרי המשטרה פתחו בבדיקת נסיבות האירוע וגורמי משרד העבודה זומנו למקום".

מדוברות כבאות והצלה נמסר: "לוחמי האש חילצו עובד שנלכד תחת מכונה כבדה- מותו נקבע במקום. צוותי כיבוי והצלה מתחנת פתח תקווה, השלימו פעולות מאומצות לחילוץ עובד שנלכד תחת מכונה כבדה באתר בנייה בפתח תקווה תוך שימוש בכלים ייעודיים. בתום מאמצי החילוץ המורכבים, לוחמי האש העבירו את הלכוד לידי גורמי הרפואה שנאלצו לקבוע את מותו במקום".

ממד"א נמסר: " לאחר פעולות החילוץ, חובשים ופראמדיקים של מד"א מדווחים על גבר בן 34, ללא סימני חיים עם חבלות בגפיים ובחזה, וקובעים את מותו במקום". חובש רפואת חירום מיחידת האופנועים של מד"א ישראל שמש סיפר: "הגענו למקום התאונה והובילו אותנו אל הפועל. הוא נלכד מתחת למכונה כשהוא מחוסר הכרה, וסובל מחבלה קשה מאוד בגפיים ובחזה. לאחר פעולות החילוץ המורכבות ביצענו הערכה רפואית ראשונית והבחנו שהוא ללא סימני חיים. לצערנו, לא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום."