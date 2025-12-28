בצילום המסך נראה קורנבלום כותב לה: "היה לי כיף איתך היום", והיא ענתה: "באופן לא מפתיע גם לי". שנה אחרי אותה הודעה תמימה – זה כבר נגמר בטבעת.

מי את, ענבל ביבי?

ביבי פרצה לחיינו כבר בגיל צעיר בעונה הראשונה של אקס פקטור ישראל, שם בלטה והגיעה עד חצי הגמר. בהמשך ביססה את מעמדה גם כשחקנית, עם תפקיד מרכזי בסדרת הנוער "נעלמים", שבה גם שרה את שיר הנושא.

קריירה מוזיקלית וצעד קדימה

לאורך השנים הוציאה שורה של סינגלים, חזרה לאקס פקטור בעונה הרביעית, וב-2024 הוציאה את אלבום הבכורה שלה "רוקדת בשקיעה”. במקביל, היא מופיעה על הבמות, משתתפת בפרויקטים מוזיקליים ותיאטרליים – ונחשבת לאחת הדמויות הכנות והחשופות בדור הצעיר של המוזיקה הישראלית.

מי הוא רועי קורנבלום?

קורנבלום מוכר לציבור הרחב בעיקר מהשתתפותו בהאח הגדול, שם הפך לדמות מדוברת. מאז הוא פועל כיוצר וכותב, פרסם טקסטים אישיים שזכו לחשיפה רחבה ברשתות החברתיות, ואף הוציא ספר המבוסס על כתיבתו.

צעד קדימה נוסף

עכשיו, שנה אחרי ההיכרות הראשונה, הם עושים צעד נוסף קדימה.