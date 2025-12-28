הזמרת והשחקנית ענבל ביבי התארסה היום לבן זוגה רועי קורנבלום. ביבי שיתפה באינסטגרם פוסט מרגש במיוחד, שבו כתבה: "היום לפני שנה היינו שני זרים", לצד צילום מסך של שיחה ביניהם מ-28.12 – בדיוק לפני שנה.
ענבל ביבי התארסה לרועי קורנבלום ושיתפה פוסט מרגש עם שיחה מהיום שבו הכול התחיל. מהאקס פקטור והבמות – ועד טבעת אחת אחרי שנה של זוגיות
הזמרת והשחקנית ענבל ביבי התארסה היום לבן זוגה רועי קורנבלום. ביבי שיתפה באינסטגרם פוסט מרגש במיוחד, שבו כתבה: "היום לפני שנה היינו שני זרים", לצד צילום מסך של שיחה ביניהם מ-28.12 – בדיוק לפני שנה.
