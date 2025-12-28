בפעם הרביעית השבוע ישראלים חולצו משטח A. כוחות המנהל האזרחי חילצו את שני האזרחים שנכנסו למוסך בטול כרם, בהשפעת אלכוהול

בפעם הרביעית השבוע ישראלים חולצו משטח A. כוחות המנהל האזרחי חילצו את שני האזרחים שנכנסו למוסך בטול כרם, תוך שהם תחת השפעת אלכוהול. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל.

מהמנהל האזרחי נמסר: "מוקדם יותר היום התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות שני ישראלים שנצפו מסתובבים בפאתי העיר טולכרם שבחטיבת אפרים, תוך סיכון לחייהם. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור אפרים להענקת הגנה מיידית לישראלים, ובמקביל להעברתם לידי כוחות צה״ל בערוצי התיאום".

"מתחקיר ראשוני עולה כי השניים נכנסו למוסך במרחב, תוך שהם תחת השפעת אלכוהול. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל. במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק".

ביום רביעי האחרון כוחות המנהל האזרחי חילצו במהלך הלילה אם ובתה ממרכז העיר בית לחם. מדוברות המנהל האזרחי נמסר: "במהלך הלילה התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות צעירה יהודייה שנצפתה משוטטת יחד עם ילדה קטנה במרחב העיר בית לחם שבחטיבת עציון, תוך סיכון חייהן. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור בית לחם להענקת הגנה מיידית לישראליות, ובמקביל להעברתן לידי כוחות צה״ל. מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית נכנסה במכוון לעיר. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל".

בשבת שעברה חולצה ישראלית מנוף הגליל שהגיעה עם חבר ערבי לעיר יריחו ואחרי שעות של שהייה התקשרה לכוחות ההצלה כדי לדווח על חשד לחטיפה. גם היא חולצה מהעיר.