מהילד מקריית חיים ועד אחד הפרצופים (והקולות) הכי מזוהים בארץ: לרגל יום הולדתו ה-56 של דביר בנדק – עשרה רגעים ותחנות בקריירה עשרה רגעים ותחנות בקריירה שנעה בין תיאטרון, טלוויזיה ודיבוב.

1. הילד מקריית חיים

לפני הפריים-טיים והקמפיינים, בנדק גדל בקריית חיים, למד בתיכון רודמן בקריית ים והיה חניך בתנועת "המחנות העולים" – הרבה לפני שכל המדינה הכירה אותו מהספה בסלון.

2. מהנח"ל – לטיול הגדול

הוא שירת בנח"ל בתקופת האינתיפאדה הראשונה ברצועת עזה, וכמו לא מעט ישראלים אחרי שירות אינטנסיבי – יצא לטייל בעולם.

3. נהג מונית באוסטרליה

אחד הסיפורים הכי לא שגרתיים בביוגרפיה שלו: בנדק עבד כנהג מונית באוסטרליה. הרבה שעות לבד עם אנשים זרים – חומר גלם מושלם לשחקן עתידי.

4. לא רק שחקן – איש תיאטרון מהיסוד

כשהוא חזר לארץ וללימודי תיאטרון, הוא לא חיכה רק לתפקידים: עבד בצוותא כפועל במה, תאורן, ובהמשך גם כמנהל טכני. תיאטרון, מכל הזוויות.

5. "המשרד" – והבוס שכולנו הכרנו

הוא גילם את אבי משולם בגרסה הישראלית של "המשרד" – תפקיד שהחזיר לכולנו את השאלה הנצחית: איך נראה בוס ישראלי כשהמצלמה "תופסת אותו" בלי פילטרים.

6. המשפחה הטלוויזיונית של המדינה

אבל אם יש תפקיד אחד שנכנס ממש לבתים – זה שי רוזן מ"סברי מרנן". שנים של ארוחות שישי, בדיחות משפחתיות ודמות שמרגישה כמו בן דוד של כולנו.

7. הקול שמאחורי פו הפנדה

גם מי שלא מזהה את הפנים – מזהה את הקול. בנדק הוא פו הפנדה בעברית, וגם אסלן מ"נרניה", ועוד שורה ארוכה של דמויות דיבוב שהפכו לחלק מהילדות של דור שלם.

8. שרק, אבל בעברית

על הבמה הוא לא נשאר רק בקומדיה: בנדק גילם את שרק בהפקה הישראלית של המחזמר – תפקיד פיזי, גדול, ומאוד לא מובן מאליו.

9. מאחורי ההומור – שחקן עטור הערכה

מעבר לפופולריות, הוא צבר גם הערכה מקצועית: פרסים, מועמדויות, והשתתפות בסרטים ובסדרות דרמה שלא תמיד הולכות על הצחוק הקל.

10. חזרה לבמה – לבד

בשנים האחרונות הוא חוזר חזק לתיאטרון עם הצגת היחיד "כל הדברים הטובים" – הצגה אינטימית, מצחיקה וכואבת, שמראה צד אחר, חשוף ומדויק, של שחקן שכבר ראה הכול.