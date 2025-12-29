מהילד מקריית חיים ועד אחד הפרצופים (והקולות) הכי מזוהים בארץ: לרגל יום הולדתו ה-56 של דביר בנדק – עשרה רגעים ותחנות בקריירה עשרה רגעים ותחנות בקריירה שנעה בין תיאטרון, טלוויזיה ודיבוב.

1. הילד מקריית חיים

לפני הפריים-טיים והקמפיינים, בנדק גדל בקריית חיים, למד בתיכון רודמן בקריית ים והיה חניך בתנועת "המחנות העולים" – הרבה לפני שכל המדינה הכירה אותו מהספה בסלון.

דביר בנדק. (צילום: ניר פקין)

2. מהנח"ל – לטיול הגדול

הוא שירת בנח"ל בתקופת האינתיפאדה הראשונה ברצועת עזה, וכמו לא מעט ישראלים אחרי שירות אינטנסיבי – יצא לטייל בעולם.

3. נהג מונית באוסטרליה

אחד הסיפורים הכי לא שגרתיים בביוגרפיה שלו: בנדק עבד כנהג מונית באוסטרליה. הרבה שעות לבד עם אנשים זרים – חומר גלם מושלם לשחקן עתידי.

כלפון עם סושרד ודביר בנדק צילום: רפי דלויה

4. לא רק שחקן – איש תיאטרון מהיסוד

כשהוא חזר לארץ וללימודי תיאטרון, הוא לא חיכה רק לתפקידים: עבד בצוותא כפועל במה, תאורן, ובהמשך גם כמנהל טכני. תיאטרון, מכל הזוויות.

5. "המשרד" – והבוס שכולנו הכרנו

הוא גילם את אבי משולם בגרסה הישראלית של "המשרד" – תפקיד שהחזיר לכולנו את השאלה הנצחית: איך נראה בוס ישראלי כשהמצלמה "תופסת אותו" בלי פילטרים.

על סט צילומי "סברי מרנן" (צילום: משה שי, פלאש 90)

6. המשפחה הטלוויזיונית של המדינה

אבל אם יש תפקיד אחד שנכנס ממש לבתים – זה שי רוזן מ"סברי מרנן". שנים של ארוחות שישי, בדיחות משפחתיות ודמות שמרגישה כמו בן דוד של כולנו.

7. הקול שמאחורי פו הפנדה

גם מי שלא מזהה את הפנים – מזהה את הקול. בנדק הוא פו הפנדה בעברית, וגם אסלן מ"נרניה", ועוד שורה ארוכה של דמויות דיבוב שהפכו לחלק מהילדות של דור שלם.

(צילום: yes)

8. שרק, אבל בעברית

על הבמה הוא לא נשאר רק בקומדיה: בנדק גילם את שרק בהפקה הישראלית של המחזמר – תפקיד פיזי, גדול, ומאוד לא מובן מאליו.

9. מאחורי ההומור – שחקן עטור הערכה

מעבר לפופולריות, הוא צבר גם הערכה מקצועית: פרסים, מועמדויות, והשתתפות בסרטים ובסדרות דרמה שלא תמיד הולכות על הצחוק הקל.

דביר בנדק. (צילום: עופר חג׳יוב)

10. חזרה לבמה – לבד

בשנים האחרונות הוא חוזר חזק לתיאטרון עם הצגת היחיד "כל הדברים הטובים" – הצגה אינטימית, מצחיקה וכואבת, שמראה צד אחר, חשוף ומדויק, של שחקן שכבר ראה הכול.