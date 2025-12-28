בטקס היסטורי נמסרה הבוקר מערכת הלייזר המבצעית הראשונה מסוגה בעולם לידי חיל האוויר. המערכת צפויה לשנות את כללי המשחק מול איומי הרקטות והכטב"מים בעלות יירוט זניחה. שר הביטחון כ"ץ: "מסר שמהדהד עד טהרן"

עידן חדש בהגנה האווירית של מדינת ישראל: הבוקר (א'), בטקס חגיגי במתקן חברת רפאל, נמסרה לצה"ל מערכת הלייזר רב-עוצמה הראשונה – "אור איתן" (Iron Beam). המסירה מסמלת את סיומו של תהליך פיתוח מורכב והוכתרה על ידי בכירי מערכת הביטחון כ"פריצת דרך עולמית".

המערכת, שפותחה בהובלת מפא"ת במשרד הביטחון וחברת רפאל (המפתחת הראשית), ובשיתוף אלביט מערכות שאחראית על מקור הלייזר, צפויה להשתלב מיידית במערך ההגנה הרב-שכבתי של ישראל. היא תפעל לצד "כיפת ברזל", "קלע דוד" ו"חץ", ותספק מענה מדויק וזול לאיומים אוויריים מגוונים, בהם רקטות, פצמ"רים וכלי טיס בלתי מאוישים.

משנים את המשוואה הכלכלית

היתרון המרכזי של "אור איתן" טמון ביכולתה ליירט מטרות בעלות שולית כמעט אפסית, בניגוד לעלויות הגבוהות של המיירטים הקינטיים המסורתיים. המערכת מצוידת במכוון אלקטרו-אופטי ייחודי המאפשר דיוק מקסימלי בטווחים משודרגים, יכולת שהוכחה בסדרת ניסויים נרחבת בה בוצעו יירוטים מוצלחים.

מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, התייחס ליתרון זה במעמד המסירה: "'אור איתן' צפויה לשפר מאוד את היכולת שלנו להתמודד עם איומים מורכבים ואת המשוואה הכלכלית – עלות היירוט למול מחיר האיום. מסירת המערכת הראשונה מסמלת את המעבר מפיתוח לייצור סדרתי. זוהי רק תחילת המהפכה הטכנולוגית".

"מסר לטהרן ולביירות"

בטקס השתתפו שר הביטחון ישראל כ"ץ, בכירי צה"ל ומנהלי התעשיות הביטחוניות. שר הביטחון ישראל כ"ץ הגדיר את האירוע כמעמד היסטורי המשנה את המאזן האסטרטגי: "ברגע החשוב הזה, כולנו יכולים לחוש גאווה רבה בתקדים המצוין כאן היום – זוהי הפעם הראשונה בעולם שבה מערכת יירוט בלייזר רב עוצמה מגיעה לבשלות מבצעית".

השר כ"ץ הוסיף איום ישיר לאויבי ישראל: "ההישג האדיר הזה משנה את כללי המשחק ומעביר מסר חשוב לכל אויבינו – גם בזירות קרובות ורחוקות כאחד, אל תנסו אותנו פן תפגעו קשות. זהו מסר שמהדהד עד טהרן, צנעא וביירות".

יו"ר רפאל, ד"ר יובל שטייניץ, הדגיש את הראשוניות העולמית: "היום, ה-28 בדצמבר שנת 2025, החל עידן הלייזר הביטחוני בעולם. ישראל הופכת למדינה הראשונה עם מערכת לייזר מבצעית ליירוט איומים אווירים. דבר זה התאפשר בעקבות פיתוח האופטיקה האדפטיבית הייחודית של רפאל, שמהווה פריצת דרך מדעית עולמית".

החותם האישי: לזכרו של סרן איתן אוסטר ז"ל

רגע מרגש במיוחד נרשם במהלך הטקס כאשר דב אוסטר, איש מפא"ת ואחד ממפתחי המערכת, בירך ברכת "שהחיינו". המערכת נקראת "אור איתן" על שמו של בנו, סרן איתן אוסטר ז"ל, שנפל בקרב בדרום לבנון במהלך המלחמה.

ראש מו"פ במפא"ת, תא"ל בני אמינוב, ציין: "מערכת הלייזר 'אור איתן' על שם סרן איתן אוסטר ז"ל, מצטרפת היום כמרכיב נוסף בשכבות ההגנה של מדינת ישראל. יחידת המו"פ תמשיך לפעול במטרה לייצר את נשקי ההפתעה ולשמר את היתרון הטכנולוגי".

קולטים את המהפכה בחיל האוויר

מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, שקיבל לידיו את המערכת, סיכם את האירוע: "המעמד הזה, שבו נמסרת מערכת חדשנית, פורצת דרך, משנת מציאות מיוצריה לידינו בצה"ל הוא מרגש באופן מיוחד. זהו עוד נדבך בקרב ההגנה האווירית של לוחמינו, שהוכיחו את יכולותיהם המבצעיות במהלך המלחמה".

מנכ"ל רפאל, יואב תורג'מן, חתם בדברי הערכה לצוותי הפיתוח: "בעולם בו האיומים משתנים במהירות, הצלחנו לפתח פתרון טכנולוגי חסר תקדים. אני מבקש להודות לעובדות ועובדי רפאל ההופכים יום יום את הבלתי אפשרי לאפשרי".