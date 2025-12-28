הפלג הירושלמי? המשטרה הודיעה כי כביש אשדוד צפון לכיוון צפון נחסם לתנועה עקב הפגנה במקום, שעות לאחר הודעת הפלג על יציאה להפגנות

המשטרה הודיעה היום (ראשון) כי לפני זמן קצר כביש אשדוד צפון לכיוון צפון נחסם לתנועה עקב הפגנה במקום. זמן קצר לאחר המפגינים פונו והכביש נפתח לתנועה.

הבוקר פורסם כי תתקיים הפגנה נגד חוק הגיוס ובעקבות מעצר עריקים בהוראת הרבנים ובעקבות מעצר העריקים והשלכתם לכלא הצבאי, הורה הרב עזריאל אויערבאך ראש הפלג הירושלמי, כי "יש חובה לצאת לרחובה של עיר ולמחות נגד רדיפת לומדי התורה בארץ ישראל והשלכתם לבית הסוהר". מדובר בחרדים מהפלג הירושלמי שצפויים להפגין בשעות אחה"צ (16:00–17:00) בכבישים.