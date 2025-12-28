במסר שנשלח לאלפי עובדים, בהם רופאים ואנשי חינוך, הבהירה הסוכנות כי לא תוכל לשלם משכורות או לממן פעילות מעבר לסוף החודש הנוכחי. ההודעה מגיעה בעקבות יישום החקיקה בכנסת, שהובילה לניתוק הקשר עם הבנקים הישראליים ולהקפאת נכסי הארגון

סוכנות הסעד והתעסוקה של האו"ם (אונר"א) הודיעה היום (ראשון) לכלל עובדיה ברצועת עזה כי החודש הקרוב יהיה החודש האחרון לפעילותה. בהודעה שנמסרה לצוותים הובהר כי הארגון הגיע למבוי סתום פיננסי שאינו מאפשר את המשך התפעול.

במסר שהועבר לאלפי העובדים – בהם אנשי חינוך, רופאים ועובדי לוגיסטיקה – נכתב כי נכסי הארגון וחשבונות הבנק שלו הוקפאו לחלוטין. הנהלת הסוכנות ציינה בפני העובדים כי "לאור הקפאת הנכסים וחסימת הגישה למקורות המימון, לא נוכל לשלם משכורות או לממן את הפעילות השוטפת מעבר לסוף החודש הזה".

הודעת הסוכנות מגיעה בעקבות כניסתה לתוקף של החקיקה הישראלית נגד הארגון. החוקים החדשים, שאושרו בכנסת, אוסרים על רשויות המדינה לקיים קשר עם אונר"א ומונעים את פעילותה בשטח ישראל.

כתוצאה מיישום החוק, ניתקו הבנקים הישראלים את הקשר עם הסוכנות והקפיאו את חשבונותיה מחשש לסנקציות. צעד זה חסם בפועל את הצינור הכלכלי של הארגון, ומנע את היכולת להעביר כספים לתשלום לספקים ולעובדים ברצועה.