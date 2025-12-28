ח"כ טלי גוטליב הגיבה היום (ראשון) לתביעת הענק נגדה מצד בן זוגה של שקמה ברסלר, בדרישה ל-8.36 מיליון שקלים בעקבות פרסומי לשון הרע. בדבריה טענה כי לא תסיר את חסינותה בעקבות התביעה.

"צמרת השב״כ בלחץ. ובצדק רב. הם שהיו אמונים על איסוף מודיעין בעזה, פשעו לחובתם לשמור על בטחונה וחוסנה של המדינה, ודם נרצחינו על ידיהם" טענה גוטליב בציוץ שפרסמה ברשת X. "צמרת השב״כ – בכללם רונן בר, אוסקר, ובן זוגה של ברסלר חשבו שככל שיעבור הזמן נשכח מהמרד וההפיכה שהם עשו באי הדיווח לרה״מ על חשד לפריצת 'רק' שני קיבוצים. סמכו שנשכח שהם מנעו מרה״מ להציל את אזרחי מדינת ישראל בזמן אמת. אני לא שכחתי".

עוד באותו נושא בן זוגה של שקמה ברסלר בתביעת ענק של 8.3 מיליון ש"ח 13:44 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

"בן זוגה של שקמה ברסלר המסיתה, הממרידה והמסוכנת, לצד חבר מרעיה, החליט בחלוף שנתיים מהתופת להגיש נגדי תביעה" המשיכה. "מוטב לבן זוגה של ברסלר לבקש מעם ישראל סליחה ומחילה על חלקו בפריצת אלפי מחבלים את גבולות ישראל באין מפריע, תוך התעלמות הזויה ובזויה מסימנים מעידים למלחמה".

עוד טענה כי "אני לא שכחתי את צרחות הנרצחים והנרצחות, את ההמתנה לצבא שלא הגיע ולמטוסים שלא הגיעו. לא שכחתי את מחיר החטופים שעברו תופת בשבי חמאס. לא שכחתי את כוחות היממ שביקשו 'אוויריה' ולא קיבלו. עם ישראל שחפץ חיים לעולם לא ישכח. אני לא אשכח כי ביום התופת בעת הטבח האכזרי והמחריד מה שעניין את נציגי השב״כ הוא שיהודים מתחמשים ביהודה ושומרון".

"אינני מוותרת על חסינותי"

גוטליב המשיכה וציינה כי "יש לי שאלות רבות לבן זוגה של ברסלר כמו מה היה חלקו בליל התופת, מה היה תפקידו ממש, עד כמה לקח חלק בשיחות הערכה על הסימנים המעידים, מה הקשר בינו לבין רונן בר ואוסקר, מה ידע על הקשר עם ראש המודיעין המצרי, מתי עשה גילוי נאות לרה״מ על הקשר בינו לבין מי שהסיתה וחתרה נגדו, מה הקשר בינו לבין נציגי אחים לנשק, איך התייחס לתפיסת החמאס את הפגיעה בכשירות בגלל הסרבנות הנוראה ועוד ועוד".

"אינני מוותרת על חסינותי המהותית" הבהירה בסיכום דבריה. "ולכל מי שמנסה להטיל עלי אימה שיחשוב שוב, זה רק מדגים לי עד כמה אני נוגעת בעצבים החשופים של צמרת השב״כ – וכך אמשיך, כה יהא ה׳ בעזרי".