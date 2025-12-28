הזמר שמואל ממשיך עם סגנון השירים שלו והפעם "מזמור לתודה". השיר מגיע בשיתוף פעולה עם חבורת "תודה לך השם" ששמה לה למטרה להפיץ מסרים של הכרת הטוב

הזמר והיוצר שמואל, שידוע בסגנון שיריו השמח והאמוני, מוציא סינגל ממילות פרק התהילים "מזמור לתודה". הוא עושה זאת בשיתוף עם החבורה האמריקאית "תודה לך השם" (TYH). החיבור נולד באולפן בארה"ב במהלך אחד מביקוריו של שמואל במסגרת מסע ההופעות העולמי שלו.

את הלחן לשיר כתב ראובן, חבר לאחים בלומשטיין שעומדים מאחורי לייבל המוזיקה "Thank You Hashem", שנחשב לאחד החשובים בעולם המוזיקה היהודית.

צפו בקליפ לשיר החדש של שמואל – מזמור לתודה:

מסר ההודיה במרכז

אג'נדת ההודיה עומדת בבסיס הפעילות של חבורת TYH: להודות לריבונו של עולם על כל פעולה, רגע והיבט של החיים. יהודים מכל תחומי החיים אומרים זאת בכל נסיבות החיים, ומוצאים משמעות וכוח באמצעות הדיבור החופשי והישיר עם אלוקים.

משימת החיים שבחרו הבלומשטיינים היא להצית את התשוקה והגאווה הזו בכל יהודי ברחבי העולם. להזכיר לכולנו שהשם אוהב כל אחד מאיתנו בכל מצב, סביבה ומצב רוחני. וגם – שעל ידי אמירת שמו בהכרת תודה, אנו מחזירים לו אהבה בכל יום.

הקסם באולפן

באחד הביקורים האחרונים של שמואל בארה"ב, הוא נכנס לאולפן והקסם פשוט קרה. "מזמור לתודה" אומנם מבוסס על פסוקים בתהילים, אבל לא חייבים לשמור תרי"ג מצוות כדי להתחבר לרעיון של הודאה לאלוקים על כל שנייה בחיינו.