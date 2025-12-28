פנים חדשות לביסלי: הסטנדאפיסט מתן פרץ נבחר לקמפיין החדש של אסם. מה ידוע על הפרסומת הבאה – ולמה הפרטים נשמרים בסוד

המותג הוותיק ביסלי יוצא לדרך עם פנים חדשות: הסטנדאפיסט וכוכב הרשת מתן פרץ נבחר להוביל את הקמפיין החדש של החטיף מבית אסם – כך פורסם לראשונה ב-mako.

מאחורי הקלעים של הקמפיין החדש

על פי הפרסום, פרץ צפוי להצטלם לקמפיין בתקופה הקרובה, אך בשלב זה פרטי הפרסומת נשמרים תחת מעטה סודיות, והמעורבים בפרויקט חתומים על הסכמי סודיות. בשלב זה לא ידוע אם לצדו ישתתפו טאלנטים נוספים, או שמדובר בקמפיין שיתבסס כולו עליו. הקמפיין החדש מגיע אחרי שבקמפיין הקודם של ביסלי כיכב היוטיובר עידן תלם ("אינדה גיים").

קצת על מתן פרץ

פרץ (37) הוא סטנדאפיסט ואושיית רשת. הוא גדל בסביבה דתית, ובהמשך חייו יצא בשאלה – חוויה שהפכה לחלק מהזהות האישית והקומית שלו, ומשתקפת לא פעם גם בתכנים שהוא מעלה על הבמה וברשת.