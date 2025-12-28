השר אבי דיכטר, התראיין היום (ראשון) ברשת ב', ושם הוא התייחס לפרשת קטארגייט. בדבריו הוא אמר: "מי שעושה יחסי ציבור לקטר מתוך לשכת ראש הממשלה הוא בראש ובראשונה עבריין לאומי. שבית המשפט יחליט אם הוא גם עבריין פלילי".
נזכיר כי בשבוע שעבר, שר התפוצות עמיחי שיקלי קרא"לחקור עד תום" את פרשת קטאר-גייט והחשד שאנשי לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עבדו בשירות דוחא. "קטאר מדינת אויב מצורעת. זה פשע לעבוד איתה", הוא אמר. "תחקור, בוודאי שתחקור. אני חושב שהחשיפה של גרינצייג (אבישי – מ"א) מזעזעת. הדברים צריכים להיחקר עד תומם".
עוד אמר שיקלי: "התכתובות בין איינהורן לפלדשטיין מעלות לכאורה שיש פה פעילות שנועדה להיטיב עם הקטארים". כשנשאל אם גם תמורת כסף, הוסיף: "אני מניח שאיינהורן בוודאי. זה נראה רע מאוד. אין לי שום דרך להגן על הדבר הזה – זה נראה מזעזע, לא פחות".
שירי מנתניה
דיכטר נזכר שיש לו פה? כשהשב"כ חקר את קטארגייט ורה"מ השתלח ללא הפסק בשב"כ עם סרטוני הסתה קשים ותעמולה מזעזעת באלג'יריה 14 האנטישמי, דיכטר לא אמר אפילו פעם אחת, שלשב"כ מותר...
דיכטר נזכר שיש לו פה? כשהשב"כ חקר את קטארגייט ורה"מ השתלח ללא הפסק בשב"כ עם סרטוני הסתה קשים ותעמולה מזעזעת באלג'יריה 14 האנטישמי, דיכטר לא אמר אפילו פעם אחת, שלשב"כ מותר לחקור ושלא תתכן המתקפה עליו. כמה עלוב הדיכטר הזה.המשך 14:32 28.12.2025
יוסי
תגיד דיכטר, חצי מדינה עושים עסקים עם קטאר. פתאום זה מפריע לכם. בר וראש המוסד התארחו במונדיאל, לעיני כול. לא הפריע לך. יאללה שבו בשקט ותתרכזו בעיקר14:52 28.12.2025
יוסי
שירי מנתניה
