‏השר אבי דיכטר, התראיין היום (ראשון) ברשת ב', ושם הוא התייחס לפרשת קטארגייט. בדבריו הוא אמר: "מי שעושה יחסי ציבור לקטר מתוך לשכת ראש הממשלה הוא בראש ובראשונה עבריין לאומי. שבית המשפט יחליט אם הוא גם עבריין פלילי".

"קטאר מדינת אויב מצורעת. זה פשע לעבוד איתה", הוא אמר. "תחקור, בוודאי שתחקור. אני חושב שהחשיפה של גרינצייג (אבישי – מ"א) מזעזעת. הדברים צריכים להיחקר עד תומם".