אלבום הבכורה של הזמר והיוצר אלישע גושן יוצא לאור היום (ראשון), ומציע מסע רגשי עמוק בין עולמות – מקודש לחול, מוודאות לחיפוש. האלבום, שהופק על ידי צח דרורי ואדם בן אמיתי, מגיע לאחר סינגלים קודמים שזכו לאהדה רבה בקרב הקהל

אלישע גושן הוא ירושלמי ממשפחה דתית ישראלית-אמריקאית, עובד כרופא לרפואה דחופה. מאז שחזר בשאלה, גושן מביא באלבום קול ייחודי שנבנה על רקע חיים מורכב ומגוון. אלבום הבכורה שלו "מת לזרוח" מהווה שיא של תהליך ארוך, שבו המוזיקה תמיד הייתה במרכז – אך לצידה גם דרך מקצועית מפתיעה.

צפו בקליפ מתוך האלבום של אלישע גושן – "קצת אלוהים":

מסע בין פסנתר קלאסי לחדר מיון

אלישע החל לנגן פסנתר קלאסי כבר בגיל שבע, תחת השפעות מגוונות כמו מייקל ג'קסון ומוזיקה חסידית. למרות זאת, בחר להקדיש שנים רבות ללימודי רפואה ופסיכיאטריה. כיום הוא עומד לסיים התמחות כרופא מומחה ברפואה דחופה – מסלול שמשקף את היכולת שלו לחיות בין עולמות מגוונים.

האלבום עצמו נולד מתוך שנים של כתיבה והלחנה. הוא כולל שירים מקוריים שנכתבו בשנים האחרונות, לצד הלחנות חדשות לטקסטים עתיקים שקיבלו פרשנות מוזיקלית רעננה. כל שיר הוא פרק במסע – מסעו האישי של אלישע מעולם לעולם, ומסעה של נפש בשיטוט בין שאלות קיומיות.

נגיעה במוטיבים אוניברסליים ועמוקים

"מת לזרוח" נוגע בנושאים שמהדהדים אצל רבים: הבדידות שבלב, האהבה שמרפאת ושוברת בו זמנית, הכאב שמצרף, התקווה שמאירה, החיפוש אחר משמעות, והמפגש הבלתי נמנע בין חיים למוות.

זהו אלבום של אדם שחי בין קודש לחול, בין הוודאות לבין החיפוש, ובין חדר המיון לאולפן ההקלטות.

האלבום כולו מרגיש כמו קולאז' רגשי אישי, שמזמין את המאזין להצטרף למסע פנימי דומה.