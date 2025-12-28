משרד הבריאות הודיע על אזהרת רחצה בכלל חופי תל אביב, זאת בעקבות גלישת שפכים לנחל הירקון וזרימתם לים: "המשרד ממשיך במעקב". כל הפרטים

בעקבות מזג האוויר הסוער: משרד הבריאות הודיע כעת (ראשון) על אזהרת רחצה בכלל חופי תל אביב, ובפרט בחופים: גבעת עליה, ירושלים, החוף הנפרד וחוף הצוק צפון. זאת בעקבות גלישת שפכים לנחל הירקון וזרימתם לים.

במשרד אמרו כי הם ממשיכים במעקב, וציינו כי "המשרד מזכיר כי הרחצה מותרת בחופים המוכרזים בלבד".

ההודעה של משרד הבריאות מגיעה אחרי שמזג האוויר הסוער של סוף השבוע הביא איתו לא מעט שיבושים בדרום הארץ. על פי נתוני השירות המטאורולוגי, ביממה האחרונה עיקר הגשמים התרכזו במערב וצפון הנגב. הכמויות הגבוהות ביותר נרשמו ביישוב גילת הסמוך לאופקים (45 מ"מ), בקיבוץ להב (44 מ"מ) ובבאר שבע (42 מ"מ). גם הרי יהודה וירושלים לא נותרו יבשים עם כמויות של 35-40 מ"מ.

התחזית: הגשם חוזר בעוצמה ביום שני

למרות שהיום צפויה הפוגה ממושכת במשקעים, החורף רחוק מלהסתיים. כבר מחר (יום ב') בבוקר יתחדשו הגשמים בעוז בצפון ובמרכז הארץ. קיים חשש כבד להצפות במרכז עקב צפי לעוצמות גשם חזקות במיוחד. לאחר הפוגה נוספת בימים שלישי ורביעי, המערכת תתחדש שוב ביום חמישי עם מוקדי גשם חזק נוספים באזור המרכז.