על סך מיליון שקלים: גיא פלג וחברת החדשות הישראלית הגישו לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע נגד ינון מגל

גיא פלג וחברת החדשות הישראלית הגישו לבית משפט השלום בתל אביב תביעת לשון הרע נגד ינון מגל, בטענה למסע פרסומים שקריים ופוגעניים ברשת החברתית X שבמסגרתו ייחס להם מגל "עלילת דם" על רקע פרשת שדה תימן, כך פורסם היום (ראשון) בוואלה.

על פי הדיווח, סכום התביעה הועמד על מיליון שקל, מטעמי אגרה. הם גם מבקשים מבית המשפט להורות על פרסום תיקון או הכחשה, וכן על מתן צו להסרת הפרסומים וצו מניעה שיאסור על פרסומים דומים בעתיד.

על פי כתב התביעה, מגל פרסם במהלך חודשיים לפחות כ־30 פרסומים חוזרים ונשנים, שבהם נטען כי פלג וחדשות 12 "העלילו עלילת דם" על לוחמי כוח 100 במתקן הכליאה שדה תימן. בכתב התביעה נטען כי הדיווח החדשותי של פלג, שעמד במוקד הפרסומים, עסק בחקירה שנוהלה על ידי המשטרה הצבאית בפרשת שדה תימן, ובחשדות שנדונו והובאו בפני בית הדין הצבאי, אשר אף האריך את מעצרם של החשודים.

בהמשך, כך נטען, הוגש כתב אישום נגד חמישה חיילי מילואים, המייחס להם עבירות אלימות חמורות, לרבות התעללות בנסיבות מחמירות וחבלה חמורה